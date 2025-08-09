Succhi freschi ogni giorno con l'estrattore a freddo: oggi è in sconto del 15%

Inizia la giornata con un bel bicchiere di succo fresco e ricco di vitamine: non serve più acquistare confezioni al supermercato con questo ottimo estrattore a freddo, oggi in promozione su Amazon. Acquistalo al prezzo scontato di 78,75 euro, con un risparmio del 15%.

Un sistema a doppia velocità per ingredienti diversi

Uno degli aspetti che distingue questo modello è la doppia modalità di estrazione. Il dispositivo offre infatti una regolazione tra la velocità “Soft” (50-60 giri al minuto) per frutta e verdura più delicate, e la modalità “Hard” (100-110 giri) pensata per ingredienti più compatti. Questa soluzione consente di adattare la lavorazione alle diverse esigenze, preservando le proprietà nutrizionali degli alimenti che limita la perdita di vitamine.

Uno dei punti di forza è la possibilità di trasformarsi in tritacarne, affettatrice e insaccatrice per salsicce tramite accessori opzionali della serie. Un sistema 4-in-1 che permette di ottimizzare spazio e investimento, riducendo la necessità di più dispositivi e semplificando la gestione della cucina, specialmente in ambienti di dimensioni ridotte.

Il design punta su semplicità e praticità. Il sistema di smontaggio con un solo pulsante agevola le operazioni di pulizia, mentre la funzione reverse aiuta a prevenire eventuali blocchi durante l’utilizzo. Una spazzola inclusa nella confezione facilita ulteriormente la manutenzione quotidiana, riducendo il tempo necessario per la pulizia dopo l’uso.

Il motore mantiene la rumorosità sotto i 60 decibel, un aspetto da non sottovalutare per chi prepara succhi freschi al mattino. La presenza di materiali privi di BPA garantisce sicurezza a contatto con gli alimenti, e il LED intelligente consente di monitorare in modo intuitivo il funzionamento dell’apparecchio.

Che sia per la colazione o uno spuntino, questo estrattore a freddo multifunzione ti fornirà succhi nutrienti ogni giorno, senza alcuno sforzo. Un piccolo elettrodomestico che non deve mancare nella tua cucina: acquistalo con uno sconto del 15%.

