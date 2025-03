Stop all’umidità con il Pro Breeze OmniDry: efficace, silenzioso e... in offerta!

L'umidità in casa può essere un problema serio, portando alla formazione di muffa, cattivi odori e danni ai mobili. Per questo motivo conviene munirsi di un dispositivo efficace, ma anche silenzioso (e nemmeno troppo costoso). Il Pro Breeze OmniDry potrebbe essere una soluzione molto valida: con una capacità di estrazione di fino a 12 litri di acqua al giorno e un serbatoio da 2 litri, questo dispositivo aiuta a mantenere un ambiente più salubre e confortevole. E in questo momento, grazie alle Offerte di Primavera di Amazon, costa solo 135,99€. Il risparmio è dunque del 32% e la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Via muffa e cattivi odori con il deumidificatore Pro Breeze OmniDry

Il Pro Breeze OmniDry vanta un'ottima capacità di deumidificazione, che lo rende adatto a diverse stanze della casa, dai soggiorni alle camere da letto, fino a garage e bagni. Rimuovendo fino a 12 litri di umidità al giorno, combatte efficacemente condensa e muffa, migliorando la qualità dell'aria. E nonostante la sua potenza, il deumidificatore ha un basso consumo energetico, garantendo un funzionamento efficiente e sostenibile.

Il dispositivo è dotato di un sensore che misura in automatico il livello di umidità presente nella stanza, mostrandolo poi sul display LED digitale. Comodo è poi l'indicatore colorato, visibile anche da una certa distanza: Blu (>45%), Verde (tra 46 e 65%) e Rosso (<66%). Ciò consente all'utente di impostare il livello di umidità desiderato, e una volta che questo viene raggiunto, il deumidificatore si spegne automaticamente, evitando sprechi energetici e ottimizzando i consumi.

Il deumidificatore può essere utilizzato anche nelle ore notturne e durante i riposi pomeridiani, ma non bisogna preoccuparsi del rumore. Grazie alla certificazione Quiet Mark, garantisce un funzionamento silenzioso (meno di 30 db), rendendolo ideale per camere da letto e soggiorni. Utile inoltre il timer programmabile fino a 24 ore, così da poter impostare l'accensione o lo spegnimento automatico in qualsiasi momento della giornata.

Il Pro Breeze OmniDry, oltre alle 4 ruote che ne facilitano il trasporto da una stanza all'altra, dispone di un serbatoio dell'acqua da 2 litri, che raccoglie l'umidità estratta dall'aria. Per chi desidera un funzionamento prolungato senza dover svuotare manualmente il serbatoio, è incluso un tubo di drenaggio continuo. In totale, il dispositivo può estrarre fino a 12 litri di acqua al giorno.

Infine, c'è la modalità di asciugatura della biancheria, che accelera l'asciugatura dei vestiti nei mesi più umidi o nei locali senza una buona ventilazione. Un valido alleato per chi vive in appartamenti senza balcone o in zone con clima umido. Approfitta delle offerte di primavera Amazon e aggiungi il deumidificatore al carrello!