Stop al caldo con il ventilatore smart (compatibile con Alexa): risparmia con questo coupon

Fa troppo caldo in casa? Affrontalo con questo ventilatore smart firmato Dreo: particolarmente silenzioso e versatile, non solo è in grado di sollevare dall’afa estiva, ma integra anche tecnologia avanzata grazie alla compatibilità con assistenti digitali come Alexa. Oggi puoi acquistarlo a 119,99 euro, grazie a un coupon di 10 euro da applicare in pagina.

Ventilazione silenziosa e design compatto per ogni ambiente

Il ventilatore si presenta con un design sobrio e moderno, capace di integrarsi con facilità sia in ambienti tradizionali che in contesti più contemporanei. Le dimensioni contenute e il peso ridotto di soli 4,9 kg ne facilitano lo spostamento da una stanza all’altra, senza risultare mai ingombrante. La colorazione argento, elegante ma discreta, consente di posizionarlo in salotto, camera da letto o studio senza alterare l’armonia dell’arredamento.

Uno degli aspetti che colpisce fin dal primo utilizzo è la silenziosità: il motore DC di ultima generazione permette di mantenere il livello sonoro su valori estremamente bassi, appena 20 decibel, rendendo il ventilatore ideale anche nelle ore notturne o in ambienti dove il silenzio è fondamentale, come le camere dei bambini o gli studi professionali.

La distribuzione dell’aria è garantita da un sistema di oscillazione omnidirezionale, che consente al flusso di raggiungere ogni angolo della stanza. Questo ventilatore è in grado di coprire fino a 24 metri di raggio d’azione grazie all’oscillazione sia verticale che orizzontale, regolabile fino a 120 gradi: ciò permette di mantenere una temperatura uniforme anche in ambienti di grandi dimensioni o con una disposizione articolata dei mobili.

Le pale dal design bionico ottimizzano ulteriormente la circolazione dell’aria, contribuendo a una riduzione dei consumi energetici fino al 40% rispetto ai modelli tradizionali. Questo aspetto risulta particolarmente interessante per chi desidera un prodotto attento sia all’efficienza che alla sostenibilità.

Sono disponibili 8 velocità selezionabili e 6 modalità di funzionamento, che permettono di scegliere tra una brezza leggera o una ventilazione più intensa, a seconda delle esigenze del momento. L’altezza regolabile (da 90 a 102 cm) e il timer programmabile fino a 12 ore completano il quadro delle funzionalità pensate per semplificare la vita quotidiana.

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalla connettività Wi-Fi, che consente di gestire il dispositivo tramite app dedicata, telecomando o attraverso gli assistenti vocali come Alexa. In questo modo, è possibile regolare ogni impostazione senza dover interrompere le proprie attività.

Il ventilatore Dreo è una soluzione equilibrata e tecnologica per chi desidera raffrescare casa senza troppo rumore e con la possibilità di gestire tutto tramite comando vocale o app, anche a distanza. Non perderti il coupon di 10 euro: acquista ora il ventilatore a prezzo scontato.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.