Stop a muffa e odori: deumidificatore da 12 litri per la tua casa al 16% di sconto

La gestione dell'umidità domestica è un tema che tocca molte famiglie, e una soluzione pratica e tecnologicamente avanzata è rappresentata dal deumidificatore OKYUK da 12L. Disponibile attualmente con un prezzo scontato del 16% di 126,30€ rispetto ai 149,90€ di listino, questo dispositivo promette di migliorare il comfort della tua casa in modo efficiente e silenzioso.

Con due modalità operative e super silenzioso

Progettato per ambienti fino a 40 metri quadrati, questo deumidificatore può eliminare fino a 12 litri di umidità al giorno, rendendolo una scelta ideale per camere da letto, bagni, cantine e persino spazi più ristretti come i camper. Tra i suoi punti di forza, spicca la possibilità di selezionare tra due modalità operative: la deumidificazione intelligente, per un controllo ottimale del livello di umidità, e la modalità sospensione, che garantisce un funzionamento estremamente silenzioso, con soli 36 decibel, perfetto per le ore notturne o gli ambienti di lavoro.

Un aspetto particolarmente pratico è il serbatoio da 2,5 litri, che riduce la necessità di svuotamenti frequenti. La sicurezza è assicurata grazie allo spegnimento automatico una volta raggiunta la capacità massima, evitando spiacevoli fuoriuscite d'acqua. Inoltre, il design compatto (17 x 29 x 41,5 cm) e il peso di soli 7,5 kg, uniti a quattro ruote omnidirezionali, lo rendono facilmente trasportabile da una stanza all’altra.

Realizzato in acrilonitrile butadiene stirene (ABS), un materiale noto per la sua robustezza e leggerezza, il deumidificatore è dotato di tecnologie avanzate come la protezione antigelo e anti-traboccamento, caratteristiche che contribuiscono a prolungarne la durata nel tempo. Questi dettagli lo rendono una scelta non solo pratica ma anche affidabile per chi desidera contrastare muffa e condensa in ogni stagione dell’anno.

Dal punto di vista energetico, il deumidificatore si distingue per un consumo di soli 190 watt, una caratteristica che lo rende una scelta sostenibile per chi è attento ai consumi domestici. La sua efficienza lo posiziona tra i prodotti più apprezzati della categoria.

Con un mix di funzionalità avanzate, facilità d’uso e un design compatto, il deumidificatore OKYUK si presenta come una soluzione completa per migliorare la qualità dell’aria in casa. Non perdertelo con questo sconto del 16% su Amazon.

