Stiratura sempre perfetta con il ferro da stiro Philips: offerta LAMPO

Il Philips PerfectCare Serie 6000 è il ferro da stiro con caldaia progettato per offrire prestazioni di livello professionale direttamente a casa tua. Oggi è disponibile a soli 189,99€ con uno sconto del 24% a tempo limitato che fa crollare il prezzo dai 249,99€ di listino.

Il perfetto alleato per vestiti sempre in ordine

Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, puoi stirare qualsiasi tessuto senza dover regolare la temperatura, evitando così il rischio di bruciature. La piastra SteamGlide Advanced con rivestimento in nano-titanio, inoltre, assicura una scorrevolezza superiore su tutti i capi, rendendo la stiratura più rapida e confortevole.

Il serbatoio da 1,8 litri garantisce un'autonomia di 1,5 ore di funzionamento continuo, permettendoti di affrontare grandi quantità di bucato senza interruzioni. Il potente vapore continuo da 130 g/min e il colpo di vapore da 600 g eliminano anche le pieghe più ostinate dai tessuti più spessi. Inoltre, il sistema anticalcare integrato prolunga la vita del ferro, mantenendo le prestazioni sempre al top.​

Il design compatto e il blocco di sicurezza per il trasporto rendono il ferro da stiro Philips facile da riporre e sicuro da maneggiare. Il tempo di riscaldamento è rapidissimo: soli 2 minuti, per iniziare a stirare quasi immediatamente, ottimizzando i tempi.

Non capita spesso di trovare un dispositivo di fascia alta come questo con uno sconto del 24%: accaparratelo ora per soli 189,99€ con l’offerta a tempo Amazon e rivoluziona il tuo modo di stirare.