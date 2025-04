Stazione Meteo WiFi di SwitchBot in offerta su Amazon: -30% con la nuova promo flash

La Stazione Meteo WiFi di SwitchBot è protagonista di una nuova offerta su Amazon. Grazie al coupon disponibile fino al 13 aprile, infatti, è possibile ottenere uno sconto del 30% sul costo di acquisto di questo dispositivo, ora disponibile al prezzo scontato di 52,49 euro.

La promozione è legata all'applicazione di un coupon presente in pagina. Si tratta di un prodotto ricco di funzionalità che può andare a rendere ancora più smart la propria casa. Da segnalare che c'è uno sconto del 5% per chi effettua l'acquisto di due unità.

Tante funzioni con un prezzo ottimo

SwitchBot Meter Pro è una Stazione meteo WiFi 5 in 1 con uno schermo di 3,6 pollici che permette di visualizzare temperatura, umidità, ora, data, livello di comfort e previsioni del tempo (in abbinamento a Hub 2 di SwitchBot). Il termometro integrato supporta il collegamento con due sensori esterni per il monitoraggio della temperatura in due diverse aree di casa.

Grazie alla certificazione di impermeabilità IP65 c'è anche la possibilità di installazione in esterno. La stazione è dotata di tre diversi metodi di notifica (allarmi acustici, avvisi dell'app e avvisi a schermo visivi) e può essere integrata con tutto l'ecosistema di prodotti SwitchBot per la casa intelligente. Il dispositivo funziona con una batteria integrata che garantisce 12 mesi di autonomia. La scocca è realizzata con un'elegante colorazione bianca e il dispositivo può contare su di un supporto posteriore che lo rende posizionabile in qualsiasi punto di casa.

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare SwitchBot Meter Pro con un prezzo scontato di 52,49 euro. Il prezzo in questione è ottenibile, semplicemente, spuntando l'apposito coupon presente in pagina e che sarà disponibile fino al prossimo 13 aprile.