Stanco di usare mille strumenti? Questo frullatore 4‑in‑1 ti fa tutto e ora lo prendi con uno sconto che non ti aspetti!

Il frullatore a immersione di Kolohoso 4-in-1 è disponibile su Amazon a 36,99€, con sconto rispetto al prezzo originario. Il kit comprende frullatore a immersione, tritatutto, frusta e bicchiere graduato, riunendo in un unico dispositivo funzioni utili per diverse preparazioni. La potenza di 1500W garantisce buone prestazioni anche con ingredienti più consistenti, mentre il design compatto facilita l’uso e la conservazione in cucina. È pensato per chi vuole ridurre il numero di elettrodomestici senza perdere in praticità, con un supporto concreto nella routine quotidiana.

Motore in rame puro e gestione delle velocità

Uno degli aspetti che colpisce maggiormente riguarda la scelta di adottare un motore da 1500W in rame puro, capace di offrire una resa superiore sia in termini di potenza che di durata nel tempo. Questa caratteristica si traduce in una lavorazione efficace anche degli ingredienti più resistenti, come noci o carne, riducendo i tempi di preparazione. Il sistema di regolazione prevede 21 livelli di velocità, consentendo un controllo preciso della consistenza e della texture desiderata. La presenza del tasto Turbo, che porta il dispositivo a 16.000 giri/minuto, risulta particolarmente utile quando si ha la necessità di ottenere risultati omogenei in pochi secondi.

La progettazione modulare si riflette nella possibilità di passare rapidamente da una funzione all’altra grazie al sistema EasyClick. Il set in dotazione comprende una frusta in acciaio inox, un bicchiere graduato da 800 ml e un tritatutto da 600 ml, tutti facilmente lavabili in lavastoviglie (esclusi corpo motore e coperchio del tritatutto). In questo modo, si ha la possibilità di affrontare con un unico apparecchio operazioni che vanno dalla preparazione di vellutate e salse fino al montaggio di panna o alla tritatura del ghiaccio, senza la necessità di ricorrere a dispositivi aggiuntivi.

Un altro elemento da segnalare riguarda la cura posta nella sicurezza e nella facilità d’uso. L’impugnatura ergonomica antiscivolo garantisce una presa stabile anche durante le lavorazioni più lunghe, mentre il sistema anti-schizzi contribuisce a mantenere pulito il piano di lavoro. Il dispositivo è inoltre dotato di una protezione contro il surriscaldamento, una soluzione che previene danni al motore e assicura una maggiore longevità dell’apparecchio, anche se è sempre consigliato non superare i tre minuti di utilizzo continuativo.

L’attenzione ai dettagli tecnici, unita a soluzioni pensate per semplificare l’utilizzo e la manutenzione, rende questo frullatore a immersione una scelta valida per chi cerca praticità e prestazioni affidabili nel tempo. Scoprire il Kolohoso 4-in-1 significa investire in una gestione più semplice e funzionale delle preparazioni domestiche; compralo a soli 36,99 euro, IVA inclusa.

