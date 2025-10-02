Stanco di pranzi molli o riscaldati male? Questa borsa termica tiene tutto perfetto e ora è in super offerta

La borsa termica DUNSOO da 15 litri è adatta al trasporto di pasti e bevande durante la giornata. Realizzata con materiali isolanti, mantiene la temperatura più a lungo ed è facile da pulire. Le dimensioni compatte la rendono utile per l’ufficio, le escursioni o gli spostamenti quotidiani. Comprala in sconto su Amazon a soli 14,43 euro, IVA inclusa.

Un’offerta accessibile con un piccolo sconto

Il prezzo di 14,43 euro, attualmente proposto su Amazon con uno sconto del 10% rispetto al listino, posiziona questa borsa termica in una fascia di mercato accessibile. Si tratta di una cifra che permette di accedere a un prodotto che non punta solo sulla convenienza, ma offre anche una serie di caratteristiche tecniche che, nella quotidianità, possono fare la differenza.

La capacità interna di 15 litri si rivela sufficiente per organizzare senza difficoltà il pranzo di una giornata lavorativa o una merenda abbondante durante una gita. Il dato concreto di poter contenere fino a 24 lattine da 330 ml offre un riferimento chiaro sulle dimensioni effettive della borsa. Il sistema di isolamento termico si affida a uno strato di schiuma EPE da 6 mm, pensato per mantenere i cibi caldi fino a 6 ore e freddi fino a 8 ore, valori che permettono di gestire con tranquillità l’intera giornata senza doversi preoccupare di una perdita di temperatura significativa.

L’attenzione ai materiali si riflette nella scelta del tessuto esterno in Oxford 600D, che offre una buona resistenza a graffi, acqua e macchie, e nella fodera interna in PEVA alimentare, selezionata per garantire igiene e facilità di pulizia dopo ogni utilizzo. La borsa pesa appena 360 grammi e, una volta svuotata, può essere ripiegata per ridurre l’ingombro. Il design integra una maniglia rinforzata, una tracolla regolabile per il trasporto a spalla e una serie di tasche – una frontale con zip e due laterali in rete – utili per riporre piccoli accessori o bottiglie.

Questa borsa termica resta una delle opzioni più equilibrate per chi cerca una soluzione pratica per il trasporto dei pasti. Il rapporto tra dimensioni, capacità e facilità di utilizzo la rende adatta a molteplici contesti, dal lavoro alle attività all’aperto. Comprala a soli 14,43 euro, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon.

