Stanchi di pulire casa ogni giorno? Il Mova E30 Ultra fa tutto da solo ed è in super offerta (pochi pezzi, sconto 20%)

Chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti efficiente, potente e soprattutto autonomo, può approfittare dell’offerta in corso su Amazon per il Mova E30 Ultra, visto che lo pagherai soltanto 399,00€ grazie al 20% di sconto. Il prezzo include IVA e spese di spedizione, rendendolo un’occasione concreta per migliorare la pulizia della casa con un dispositivo di ultima generazione.

Mova E30 Ultra: il robot aspirapolvere e lavapavimenti completo è in offerta su Amazon a 399,00€

Il Mova E30 Ultra è dotato di un sistema di auto-svuotamento della polvere e auto-pulizia dei panni, due caratteristiche che lo rendono estremamente comodo per l’uso quotidiano. Dopo ogni ciclo, il robot è in grado di svuotare autonomamente il contenitore della polvere nella sua base, riducendo al minimo l’intervento umano. Allo stesso modo, i moci si puliscono automaticamente dopo il lavaggio, garantendo un’igiene costante.

La navigazione laser consente una mappatura precisa e in tempo reale dell’ambiente domestico, con possibilità di personalizzare ogni stanza tramite l’app dedicata. Puoi creare barriere virtuali, pianificare la pulizia per zone, o gestire orari e modalità direttamente dal tuo smartphone. Il robot è compatibile anche con comandi vocali tramite Alexa o Google Assistant, per un’esperienza davvero smart.

Con una potenza di aspirazione capace di affrontare anche lo sporco più ostinato, una batteria di lunga durata e un sistema combinato di aspirazione e lavaggio, Mova E30 Ultra riesce a gestire grandi superfici in modo efficiente. È pensato per chi desidera automatizzare completamente la pulizia dei pavimenti, senza rinunciare a igiene, praticità e controllo da remoto.

A soli 399,00€ su Amazon, IVA inclusa, con uno sconto reale del 20%, rappresenta una scelta ottimale nella fascia medio-alta del mercato dei robot domestici. Un investimento intelligente per chi vuole una casa sempre pulita con il minimo sforzo. Ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo e la consegna è celere e immediata, oltre che garantita.