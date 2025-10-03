Sporco incrostato? Con questa idropulitrice da 105 bar lo elimini come se niente fosse (e la trovi in sconto)

La Cecotec HydroBoost 1400 EasyGo è un’idropulitrice elettrica adatta alla pulizia di terrazze, vialetti e veicoli. È semplice da usare e fornita di accessori che ne ampliano la versatilità. Su Amazon è disponibile a 65,90€, in sconto rispetto al prezzo di listino di 84,06€.

Una soluzione pensata per la gestione quotidiana degli spazi esterni

L’idropulitrice Cecotec HydroBoost 1400 EasyGo si caratterizza per una potenza di 1400W e una pressione massima di 105 bar, valori che permettono di affrontare anche lo sporco più ostinato su diverse superfici. Il cuore tecnologico è rappresentato dalla pompa in alluminio HardPump, una scelta costruttiva che punta a garantire durabilità e affidabilità nel tempo, aspetti particolarmente apprezzati da chi cerca un prodotto che possa essere utilizzato con regolarità senza timore di cali prestazionali.

La portata d’acqua, pari a 408 litri all’ora, si rivela utile soprattutto quando si ha la necessità di intervenire su superfici di ampia metratura, come pavimentazioni esterne, aree attorno alla piscina o veicoli di grandi dimensioni. Il tutto è gestito da un sistema di trasporto con ruote e maniglia ergonomica, pensato per agevolare gli spostamenti anche su terreni irregolari o in presenza di ostacoli.

Uno degli elementi che rende la HydroBoost 1400 EasyGo adatta anche a chi dispone di spazi di rimessaggio ridotti è il design compatto: 30 x 34 x 75 cm e un peso contenuto di 6,38 kg. Il raggio d’azione di 11 metri permette di lavorare con una certa libertà di movimento, senza dover spostare continuamente l’apparecchio. La dotazione di accessori, completa già al momento dell’acquisto, comprende una lancia in plastica, una pistola ad alta pressione, un tubo da 3 metri, due ugelli differenti (standard e 3DTurboFlip) e una bottiglia regolabile per il sapone, così da poter adattare la pulizia alle diverse necessità.

Nel complesso, questa idropulitrice rappresenta una scelta razionale per chi vuole gestire la pulizia di spazi esterni e veicoli con uno strumento affidabile e completo, senza dover ricorrere a soluzioni professionali più ingombranti o costose. Comprala in offerta a 65,90€ grazie agli sconti di Amazon.

