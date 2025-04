Spiaggia, campeggio, shopping o giardinaggio: questo carrello pieghevole viene con te ovunque (e ora è super scontato)

Vai in spiaggia, in campeggio o fai shopping con questo comodo carrello pieghevole di Timber Ridge. Non potrai più farne a meno: è robusto, con maniglia e ruote girevoli a 360° e lo apri davvero in meno di un minuto! Puoi usarlo anche in città per trasportare la spesa o i tuoi amici animali, per darti una mano con il giardinaggio (ci metti dentro vasi, sacchi o strumenti di ogni tipo) oppure ancora come aiuto extra durante picnic e grigliate di Pasqua e Pasquetta.

Non fartelo scappare proprio ora che è in super sconto su Amazon. Aggiungilo ora al carrello e spendi soltanto 89,99€ al posto di 104,99€. Approfittane prima che scada!

Carrello pieghevole per spiaggia, campeggio, picnic shopping e molto altro in sconto su Amazon

Con il carrello pieghevole di Timber Ridge vai ovunque, su qualsiasi tipo di terreno. Spiaggia, fango, asfalto o aperta campagna: non ha importanza, perché parliamo di uno strumento robusto e versatile. È realizzato in resistente tessuto Oxford, PVC di alta qualità e struttura in acciaio inossidabile. In più, puoi direzionarlo come preferisci con la maniglia e ruote girevoli a 360°.

Carica tranquillamente fino a 100 kg (135 L) ed è dotato di portabevande e tasche laterali con cerniera per riporre piccoli oggetti e accessori. Oltre alle ruote, anche la maniglia si può piegare fino a 60° per facilitare il trasporto anche a massimo carico. Parlando di misure, le dimensioni sono di 90 x 47 x 30,5 cm e da solo pesa appena 9,6 kg.

Essendo 100% ripiegabile, è comodo anche da riporre e occupa pochissimo spazio. Mentre da aperto, come dicevamo, è super versatile: viene con te al mare, in piscina, in campeggio o per un picnic, ma va benissimo anche per fare la spesa, lavori in giardino o per trasportare cani e altri animali.

Meglio approfittare della promo in corso su Amazon per portarlo a casa scontato del 14%: solo 89,99€. Davvero l'acquisto perfetto per l'estate!