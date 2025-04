Spazzolino sonico Oclean Flow: tecnologia avanzata a un prezzo super scontato (-20%)

Il mercato degli spazzolini sonici si arricchisce di un’opzione che coniuga efficienza e accessibilità economica. Con uno sconto del 44%, l’Oclean Flow si presenta come una scelta intelligente per chi cerca un dispositivo avanzato senza dover affrontare spese eccessive. Al prezzo di 21,31€, è un prodotto che punta a soddisfare le esigenze di chi desidera migliorare la propria routine di igiene orale.

Ocean Flow, lo spazzolino elettriche che devi comprare adesso

L’Oclean Flow si distingue per una tecnologia sonica capace di raggiungere i 36.000 colpi al minuto, assicurando una pulizia accurata e profonda. Con un peso di soli 98 grammi, è progettato per offrire una soluzione leggera e maneggevole, perfetta anche per chi viaggia spesso. La sua autonomia è un altro punto di forza: una singola ricarica di 2 ore garantisce fino a 30 giorni di utilizzo, rendendolo ideale per un uso quotidiano senza preoccupazioni.

Tra le caratteristiche tecniche, spiccano le setole 3D con filamenti Dupont, studiate per adattarsi alla conformazione dei denti e raggiungere facilmente gli spazi interdentali. Questo design innovativo consente di ottenere risultati simili a quelli di una pulizia professionale, direttamente a casa. Inoltre, il dispositivo include un timer integrato di 2 minuti con funzione Quadpacer, che emette un segnale ogni 15 secondi per guidare l’utente nel cambio della zona di spazzolamento.

Le modalità di utilizzo sono tre: Standard, Sbiancante e Sensibile. La selezione avviene tramite un unico pulsante, rendendo l’Oclean Flow intuitivo e semplice da usare. La sua resistenza all’acqua è certificata IPX7, un dettaglio che ne sottolinea la robustezza e l’idoneità all’uso quotidiano anche in ambienti umidi. Nella confezione, oltre al manico dello spazzolino, sono inclusi una testina, un cavo di ricarica Type-C e un manuale d’uso. Si consiglia di utilizzare un adattatore 5V-1A, non incluso nella confezione.

Approfitta dell’offerta e acquistalo su Amazon a soli 21,31€, IVA inclusa, con lo sconto del 20%.

