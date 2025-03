Spazzolino elettrico smart a un prezzo mai visto: gengive più sane con il 19% di sconto!

Per stare bene è fondamentale anche curare la propria igiene orale. Per questo motivo, è importantissimo scegliere lo spazzolino giusto. E lo spazzolino elettrico ricaricabile iO 6 di Oral-B non potrebbe essere più indicato: combinando la testina rotonda con delle delicate micro-vibrazioni, rimuove il 100% in più di placca rispetto a un qualsiasi spazzolino manuale!

Tradotto: le tue gengive saranno più forti e sane in appena una settimana di utilizzo. E poi questo spazzolino Oral-B è anche smart. Con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, riconosce il modo in cui spazzoli i tuoi denti, guidandoti di volta in volta nel raggiungere anche le zone più nascoste della tua bocca.

E sai qual è un'altra buona notizia? Su Amazon è in super offerta: grazie al 19% di sconto paghi spazzolino elettrico (nell'elegante colorazione nera), 3 testine di ricambio e custodia da viaggio soltanto 119,99€. Questo al posto di quasi 150€! Ma conviene affrettarsi: la promo è a tempo e potrebbe terminare in qualsiasi momento!

Gengive più sane in una settimana con questo spazzolino elettrico smart e ricaricabile, ora in forte sconto!

Una igiene orale insufficiente può causare non solo alito cattivo, ma anche infiammazioni e carie che possono danneggiare irrimediabilmente la salute della nostra bocca.

Ma con lo spazzolino elettrico iO 6 di Oral-B hai davvero un valido alleato: può rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto ai classici spazzolini manuali, questo perché dotato di una tecnologia che, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, è in grado di riconoscere il tuo stile di spazzolatura!

Non solo, il sensore di pressione intelligente ti avvisa con una spia (con luce rossa, bianca o verde) se stai spazzolando troppo forte o troppo piano. Un dettaglio da non sottovalutare per chi ha gengive particolarmente sensibili.

E poi ha 5 modalità di pulizia per personalizzare la tua igiene orale: "pulizia quotidiana", "denti sensibili", "protezione gengive", "pulizia profonda" e "sbiancante", tutte utilissime per soddisfare ogni esigenza. Anche la batteria non delude, ma garantisce una lunga durata con una sola ricarica!

Provalo ora che in è super sconto su Amazon: spazzolino elettrico, 3 testine di ricambio e custodia sono tue spendendo appena 119,99€. Non fartelo scappare!