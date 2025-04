Spazio extra per i surgelati? Questo congelatore Hisense da 95 L è silenzioso e oggi ha 50€ di sconto

Oggi ti parliamo di un prodotto veramente unico: di fatto, se sei alla ricerca di una soluzione pratica e compatta per aumentare la capacità di conservazione degli alimenti, sappi che dovresti prendere in considerazione l’Hisense MCF95E, un congelatore a pozzetto da 95 litri che coniuga dimensioni contenute e ottime prestazioni. Su Amazon è disponibile a soli 169 euro, grazie al coupon da 50€ applicabile al checkout, con IVA e spedizione incluse.

Hisense MCF95E: il congelatore a pozzetto silenzioso e compatto in offerta su Amazon a 169€

Questo modello è pensato per chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare alla comodità di un congelatore aggiuntivo. Con una capacità netta di 95 litri, Hisense MCF95E offre sufficiente volume per conservare cibi surgelati, scorte settimanali o preparazioni casalinghe pronte all’uso. Le dimensioni contenute (54,6 x 47,9 x 85,4 cm) lo rendono ideale per cucine compatte, seconde case o garage.

Un punto di forza è la silenziosità: con soli 40 dB di rumorosità, può essere collocato in qualsiasi ambiente senza arrecare disturbo. Il funzionamento è stabile e affidabile, con consumi energetici contenuti, nonostante appartenga alla classe di efficienza energetica E, conforme agli standard europei aggiornati.

La struttura interna è semplice ma funzionale, con vano a pozzetto e cestello estraibile, utile per tenere a portata di mano gli alimenti più usati. Il sistema di apertura con coperchio a ribalta consente un accesso agevole anche negli spazi più stretti, mentre la maniglia incassata garantisce un design pulito e moderno. La regolazione della temperatura è manuale e intuitiva, perfetta anche per chi non è esperto di elettrodomestici.

Hisense MCF95E è una scelta affidabile per famiglie e single che desiderano un congelatore aggiuntivo efficiente, compatto e accessibile. A soli 169 euro su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie al coupon di 50€ applicabile, rappresenta un’offerta interessante e da cogliere al volo per chi vuole migliorare la gestione della conservazione domestica.