Soundbar con subwoofer integrato per il cinema a casa tua: risparmia il 14% (per poche ore)

Una soundbar compatta, con un design elegante e prestazioni audio che puntano all’essenziale: la soundbar ULTIMEA Solo B30 Pro è ora disponibile a un prezzo competitivo di 59,99€ su Amazon, con uno sconto del 14%. Questo dispositivo si distingue per un’offerta completa, capace di combinare qualità sonora, versatilità e tecnologie moderne in un formato ridotto.

Perfetta per guardare film, serie e giocare

Con il sistema audio 2.1 canali, questa soundbar si presenta come una soluzione ideale per ambienti domestici di dimensioni contenute, fino a 10 metri quadrati. Gli altoparlanti doppi, insieme al subwoofer integrato, offrono un suono bilanciato e coinvolgente. La tecnologia proprietaria BassMX è pensata per esaltare le basse frequenze, rendendo questa soundbar perfetta per l’ascolto di musica, la visione di film o il gaming.

La connettività rappresenta uno dei punti di forza di questo modello. La presenza del Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile e veloce con una vasta gamma di dispositivi, tra cui televisori, smartphone, tablet e console. Per chi preferisce le connessioni tradizionali, sono disponibili ingressi ottico, AUX, USB e un’uscita dedicata per il collegamento di un subwoofer esterno, offrendo così un’ampia flessibilità d’uso.

Un altro aspetto interessante è la possibilità di personalizzare l’esperienza audio tramite l’app dedicata Ultimea Home. Gli utenti possono scegliere tra ben 121 configurazioni di equalizzazione predefinite o selezionare una delle sei modalità EQ specifiche: Film, Musica, Voce, Sport, Gioco e Notte. Per chi cerca un controllo ancora maggiore, è disponibile una funzione di personalizzazione manuale con regolazione fino a 10 bande di equalizzazione.

Le dimensioni compatte della soundbar (40 x 10,8 x 7 cm) e il peso contenuto di 2,28 kg la rendono adatta a qualsiasi ambiente. Può essere posizionata su un mobile, sotto il televisore o montata a parete grazie alle staffe incluse nella confezione. Questa versatilità la rende una scelta pratica per chi desidera migliorare l’audio di casa senza ingombrare.

Il pacchetto include tutti gli accessori necessari per l’installazione: staffe e viti per il montaggio a parete, un telecomando (batterie escluse), un cavo audio stereo AUX da 1,5 metri e un cavo ottico digitale della stessa lunghezza. Tutto è pensato per offrire un’esperienza utente completa e senza complicazioni.

In conclusione, la soundbar ULTIMEA Solo B30 Pro è senza dubbi una soluzione interessante per chi cerca un miglioramento significativo della qualità audio in casa, senza dover affrontare una spesa eccessiva. Con un prezzo accessibile e una serie di funzionalità avanzate, rappresenta un’opzione da considerare per ogni esigenza. Acquistala subito con uno sconto del 14%.

