Soundbar 150W 2.1 con subwoofer wireless incluso ad un prezzo SHOCK su Amazon

Dai una svolta all'esperienza audiovisiva in salotto spendendo pochissimo grazie all'offerta Amazon attiva su questa soundbar da 150W del marchio Majority con subwoofer wireless incluso nella confezione che può essere tua a soli 69,95 euro invece di 99,95. La soundbar è ancora disponibile, ma ti suggeriamo di sbrigarti perché a questo prezzo è un affare che andrà veramente a ruba.

Soundbar 150W Majority: audio 3D potente e coinvolgente per la tua TV

La soundbar Majority da 150W permetterà di esaltare ogni genere di contenuto: dai film alle serie TV, fino a musica e videogiochi, con una qualità audio superiore che garantisce bassi profondi e un suono avvolgente. Merito della potenza di 150W che ti permette di avere un'esperienza home theater immersiva, ideale per ogni ambiente.

Puoi collegare la soundbar alla TV nel modo che preferisci scegliendo tra HDMI ARC, ingresso ottico, AUX, Bluetooth o USB. Inoltre, il subwoofer wireless ti darà la possibilità di potenziare il suono senza avere altri cavi e fili ingombranti per casa, così da poterlo posizionare ovunque per un effetto davvero surround.

Il telecomando incluso nella confezione ti darà il pieno potere di controllare bassi, alti ed equalizzatore personalizzando il suono in base alle tue esigenze: dal display LED integrato avrai tutte le informazioni che ti servono.

La soundbar è inoltre dotata di alcune funzioni intelligenti, come la modalità di spegnimento automatico che disattiva il tutto dopo 180 minuti di inattività, e la radio FM integrata per ascoltare le tue stazioni preferite con una qualità audio superiore. Una chicca che non si trova così spesso in questo genere di prodotti.

La confezione include tutto quello che ti serve: soundbar, subwoofer, telecomando, cavi di connessione e alimentazione. Ideale per darti la massima qualità audio e versatilità, questa soundbar in offerta a soli 69,95 euro invece di 99,95 è la scelta perfetta per portare il suono della TV ad un livello superiore.