Sorveglianza completa a 360° con la videocamera da interni Tapo C220 in offerta su Amazon

La sicurezza domestica è una priorità, e avere un sistema di videosorveglianza affidabile e intelligente può fare la differenza. Tapo C220, una delle telecamere Wi-Fi più avanzate della gamma TP-Link, offre una qualità video 2K 4MP QHD, la visione notturna avanzata e tante funzioni intelligenti per il monitoraggio della casa, dell’ufficio o di altri ambienti interni.

Pensa che oggi è disponibile su Amazon a soli 29,99€, con uno sconto eccezionale del 40%, un’occasione imperdibile per chi vuole migliorare la sicurezza senza spendere una fortuna.

Acquista subito la videocamera da interni di TP-Link

La Tapo C220 permette di beneficiare di una risoluzione 2K QHD (4MP) che garantisce immagini chiare e dettagliate, così puoi monitorare ogni angolo della casa con precisione.

Grazie alla rotazione orizzontale di 360° e alla funzione panoramica, puoi controllare l’intera stanza senza angoli ciechi, gestendo il movimento della telecamera direttamente dall’app TP-Link Tapo.

Uno dei punti di forza di questa telecamera è il sistema avanzato di rilevamento del movimento, che:

Identifica e traccia persone e oggetti in movimento;

Invia notifiche immediate sullo smartphone in caso di attività sospette;

Attiva automaticamente l’allarme acustico e luminoso per scoraggiare gli intrusi.

Non di meno, Tapo C220 è dotata di LED a infrarossi di alta qualità, che permettono di avere un’ottima visibilità anche al buiofino a 10 metri di distanza. Questo la rende perfetta per:

Monitorare la casa di notte;

Controllare i bambini mentre dormono;

Sorvegliare animali domestici quando si è fuori casa.

Infine, grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant, puoi gestire la videocamera con comandi vocali, chiedendo, ad esempio, di visualizzare il feed della telecamera su dispositivi smart come Echo Show o Google Nest Hub.

Concludiamo segnalando che questa telecamera supporta schede MicroSD fino a 512GB, così puoi registrare e salvare video direttamente sulla memoria locale, senza la necessità di un abbonamento cloud. Offre una modalità Privacy Mode, che oscura l’obiettivo per garantire il massimo della sicurezza quando la telecamera non è in uso.

Se stai cercando una telecamera di sorveglianza avanzata e conveniente, la Tapo C220 è una delle migliori opzioni disponibili sul mercato; la paghi solo 29,99€, spese di spedizione comprese.