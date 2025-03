Sorriso impeccabile a metà prezzo: lo spazzolino elettrico Oral-B iO3 è al 50% di sconto!

La saluta passa anche dalla bocca, per questo è importante avere gli strumenti giusti per una buona igiene orale. Come lo spazzolino elettrico Oral-B iO3, che rimuove addirittura fino al 100% in più di placca rispetto a un qualsiasi spazzolino manuale.

Il trucco è presto detto: parliamo di uno spazzolino smart, potenziato niente meno che con l'intelligenza artificiale. Grazie all'app Oral-B è infatti in grado di monitorare in tempo reale le modalità e le aree di spazzolatura, per una pulizia ancora più profonda! Mentre il sensore di pressione iO ti segnala se stai applicando la pressione giusta, riducendo eventuali irritazioni gengivali.

Un vero must have che ora su Amazon ti costa la metà: soltanto 59,99€ per il set completo che include lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B iO3 nero, più una testina di ricambio, l'elegante custodia da viaggio e persino il dentifricio Oral-B Pro Expert. Non farti scappare questa occasione: aggiungilo subito al carrello!

Rivoluziona la tua igiene orale con lo spazzolino elettrico Oral-B iO3, ora ti costa il 50% in meno!

In una sola settimana avrai gengive più forti e sane grazie a questo incredibile spazzolino elettrico Oral-B. Tutto merito dell'avanzata tecnologia iO3 e dell'app Oral-B, che lavora con l'ausilio dell'intelligenza artificiale per ottimizzare la spazzolatura. A questo si aggiungono testine rotonde che raggiungono ogni angolo della tua bocca, ma anche l'utilissimo sensore di pressione iO che ti aiuta a trovare la pressione corretta per una miglior pulizia, senza causare irritazioni.

E le caratteristiche smart non finiscono qui, perché con il timer anello luminoso iO hai un supporto in più nel rispettare i 2 minuti di spazzolatura consigliati per un'igiene orale ottimale. E puoi anche personalizzarla con 3 modalità di pulizia: "quotidiana", "denti sensibili" e "sbiancante".

Hai pura che lo spazzolino elettrico ti abbandoni in viaggio? La batteria agli ioni di litio garantisce una carica di lunga durata, perfetta per qualsiasi occasione!

Provalo ora che è in super offerta su Amazon: puoi acquistare spazzolino e accessori a soli 59,99€, il 50% in meno rispetto al prezzo consigliato di 119,99€. Un affare!