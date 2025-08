Solo tre tasti e uno schermo chiaro e intuitivo: irrigare il giardino non è mai stato così facile (-22%)

L’attenzione alla gestione dell’acqua in giardino si traduce spesso in una scelta di dispositivi affidabili, in grado di semplificare le attività quotidiane e ridurre gli sprechi. Tra le soluzioni che si distinguono per efficienza e versatilità, il programmatore Claber 8410 Aquadue Duplo Evolution rappresenta un’opzione interessante per chi desidera un controllo preciso e personalizzato dell’irrigazione domestica, ora disponibile su Amazon a un prezzo ridotto rispetto al listino abituale. Oggi costa solo 88 euro, IVA inclusa.

Gestione indipendente di due zone per una maggiore flessibilità

Il Claber Aquadue Duplo Evolution consente di gestire in modo completamente autonomo due diverse aree del giardino, una caratteristica che risponde alle esigenze di chi ha spazi verdi con necessità distinte. Grazie alla doppia uscita programmabile, è possibile differenziare tempi e frequenze di irrigazione tra aiuole, prati e piante in vaso, adattando il flusso d’acqua a seconda delle stagioni e delle condizioni climatiche. Ogni linea può essere regolata da un minimo di un minuto fino a quasi 24 ore, garantendo così un’ampia libertà di personalizzazione.

Uno degli aspetti che facilitano l’utilizzo quotidiano del dispositivo è la presenza di un ampio display, progettato per rendere immediata la lettura e la modifica dei parametri selezionati. La programmazione si sviluppa su un massimo di sei irrigazioni giornaliere complessive, suddivise tra le due linee, con la possibilità di escludere specifici giorni della settimana per ottimizzare i consumi. Questo sistema permette di adattare l’irrigazione non solo alle abitudini del giardino, ma anche alle condizioni meteorologiche, evitando inutili sprechi d’acqua.

La possibilità di personalizzare i programmi, la compatibilità con sensori aggiuntivi e la robustezza dei materiali lo rendono un dispositivo adatto a molteplici esigenze, sia per piccoli spazi che per superfici più estese.

Claber Aquadue Duplo Evolution si conferma una scelta valida per chi desidera automatizzare l’irrigazione di più zone del giardino senza rinunciare alla semplicità d’uso e alla sicurezza. Il prezzo attuale di 88 euro, reso più accessibile da uno sconto temporaneo, aggiunge un ulteriore elemento di interesse a una proposta già apprezzata per affidabilità e flessibilità.

