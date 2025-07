Solo per oggi: set trapano con accessori di Bosch in offerta su Amazon

Per chi è alla ricerca di uno strumento affidabile e compatto per lavori di precisione, il Bosch Professional GSR 12V-15 si propone come una soluzione particolarmente interessante, oggi disponibile su Amazon a un prezzo che risulta ancora più accessibile rispetto al listino. Bastano soltanto 109,99 euro per comprarlo, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Configurazione completa e pronta all’uso

Il kit include tutto ciò che serve per affrontare sia le attività quotidiane che i progetti più impegnativi: due batterie da 2,0Ah agli ioni di litio, un caricabatterie compatto, una borsa rigida per il trasporto e ben 39 accessori tra bit e punte.

Uno degli aspetti che contraddistingue il Bosch GSR 12V-15 è la compattezza: la testa misura appena 169 mm, un valore che consente di operare con precisione anche in spazi ristretti o in punti difficili da raggiungere. L’ergonomia dell’impugnatura, abbinata al peso contenuto, contribuisce a ridurre l’affaticamento durante l’uso prolungato.

Nonostante le dimensioni contenute, il motore del GSR 12V-15 garantisce una coppia massima di 30 Nm e la possibilità di scegliere tra due velocità, così da adattarsi sia a lavori di foratura che di avvitatura su diversi materiali. Si possono eseguire fori fino a 19 mm nel legno e fino a 7 mm nel metallo, mantenendo sempre il controllo sull’operazione. Da sottolineare la presenza della tecnologia ECP (Electronic Cell Protection), pensata per proteggere le batterie da sovraccarichi e surriscaldamento, contribuendo a prolungarne la durata nel tempo e a garantire la massima affidabilità anche in caso di utilizzi intensivi.

La ricca dotazione di accessori amplia notevolmente le possibilità d’impiego: 25 bit per avvitatura, 7 punte per legno e 7 per metallo permettono di affrontare con disinvoltura una vasta gamma di applicazioni, dal montaggio di mobili alle piccole riparazioni in casa, fino agli interventi su materiali più resistenti.

Il Bosch Professional GSR 12V-15 si conferma una scelta interessante per chi cerca affidabilità, compattezza e completezza in un unico set. Per chi desidera acquistarlo, è disponibile su Amazon a 109,99€.

