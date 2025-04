Sollievo IMMEDIATO con la pistola massaggiante in offerta Amazon

Ricaricati in un attimo con questa fantastica pistola massaggiante protagonista di un'offerta molto interessante su Amazon. Spuntando la casella "Applica coupon 20%" che trovi nella pagina prodotto puoi pagarla infatti soltanto 39,99 euro invece di 49,99, con spedizione Prime e IVA sempre inclusa nel prezzo.

Pistola massaggiante in offerta: ricarica tipo-C e 8 testine incluse

Perfetta da usare dopo un allenamento intenso o al termine di una lunga giornata di lavoro, la pistola massaggiante del marchio ALDOM ti aiuterà a sciogliere le tensioni muscolari e alleviare la fatica. La sua potenza che arriva fino a 4800 RPM permette alla pistola di agire fino in profondità, prevenendo l'adesione muscolare e migliorando il recupero post-allenamento.

La personalizzazione è elevatissima perché puoi contare su ben 30 livelli di velocità e 8 testine intercambiabili così da avere un massaggio davvero in base alle tue esigenze, colpendo i punti critici e rilassando ogni parte del corpo, dalla schiena alle gambe, fino ai muscoli più grandi.

Dal display LCD touchscreen potrai facilmente regolare l'intensità ed è senza dubbio ideale non solo per atleti e sportivi, ma anche per lavoratori sedentari o semplicemente per avere un sollievo immediato dai dolori muscolari.

La pistola è leggera e portatile: infatti pesa soltanto 1 kg ed è dotata di una batteria a lunga durata che garantisce fino a 30 giorni di utilizzo con una sola ricarica. La custodia inclusa nella confezione, infine, ti permette di portarla facilmente sempre con te: in viaggio, in palestra o in ufficio.

Applica il coupon sconto che trovi nella pagina prodotto per acquistare la pistola massaggiante ALDOM al prezzo eccezionale di soli 39,99 euro invece di 49,99, con spedizione Prime e IVA inclusa.