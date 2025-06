Soffri il caldo? Questa "macchina dell’aria" ti salva in 6 minuti (in promozione adesso)

Aria fresca, comfort e versatilità in un unico dispositivo: il raffrescatore evaporativo Midea 3-in-1 si propone come una soluzione ideale per affrontare i mesi più caldi dell’anno. Attualmente disponibile a un prezzo scontato di 84,90€ rispetto ai 99,90€ di listino, offre un’alternativa pratica ed economica ai tradizionali impianti di climatizzazione.

Il raffrescatore portatile che non ti aspetti è in sconto

Questo modello multifunzione unisce ventilazione, umidificazione e raffrescamento, tutto in un design compatto e portatile. Il peso contenuto di soli 7 kg, combinate con una maniglia integrata, lo rendono facilmente trasportabile da una stanza all’altra. Ma ciò che lo distingue è il cuore tecnologico del sistema: il Cascade Flow, che utilizza l’evaporazione dell’acqua per abbassare la temperatura in modo naturale e sostenibile.

Con un serbatoio da 5 litri e due pacchetti di ghiaccio inclusi, il Midea garantisce fino a 12 ore di funzionamento continuo. Il flusso d’aria, con una capacità di 1600m³/h e una velocità massima di 6m/s, è progettato per offrire un raffrescamento efficace anche in ambienti di medie dimensioni. Non si tratta solo di un dispositivo per combattere il caldo: grazie al sistema di purificazione integrato, il Midea rilascia ioni negativi (2500cm³) per eliminare polveri e allergeni, mentre il rivestimento antibatterico agli ioni d’argento del serbatoio assicura un’aria più salubre.

La personalizzazione è un altro punto di forza. Con tre velocità di ventilazione e tre modalità operative (normale, naturale e notturna), il dispositivo si adatta facilmente a diverse esigenze. L’oscillazione automatica a 75° contribuisce a distribuire uniformemente l’aria raffrescata, mentre il funzionamento silenzioso (30 dB) lo rende perfetto anche per le ore notturne.

La promozione attuale lo rende ancora più interessante per chi cerca una soluzione accessibile e performante. Compralo adesso a soli 84,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.