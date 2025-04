Soffiatore a batteria Bravolu 21V: leggerezza e potenza per la cura del verde, scontato del 5% su Amazon

Il soffiatore a batteria di Bravolu è progettato per rimuovere foglie, polvere e detriti in ambito domestico e hobbistico. Dotato di motore da 20.000 giri/minuto, sei velocità regolabili e ugelli a 2 sezioni, è in vendita su Amazon a 69,99 euro, con IVA inclusa, sconto del 5% e offerta a tempo limitato.

Bravolu 21V: soffiatore elettrico a batteria con 6 velocità e ugelli modulari

Il dispositivo funziona con una batteria da 4,0 Ah, inclusa nella confezione, che garantisce una buona autonomia anche durante l’uso a velocità sostenute. Il caricabatteria in dotazione permette una ricarica completa in poche ore, rendendo il soffiatore sempre pronto all’uso.

La velocità dell’aria è regolabile fino a 240 km/h, permettendo di adattare la potenza a seconda del tipo di superficie e del materiale da spostare. Le sei modalità selezionabili tramite una rotella ergonomica migliorano la precisione, riducendo il consumo energetico quando non serve la massima intensità.

Gli ugelli modulari in dotazione sono composti da due sezioni che si possono montare o smontare in base alla necessità, aumentando la portata o rendendo il soffiatore più compatto per spazi stretti o angoli difficili.

Il peso contenuto e la struttura bilanciata permettono un uso prolungato senza affaticare il braccio. L’impugnatura è rivestita in gomma antiscivolo per garantire stabilità anche durante l’uso a massima potenza.

Bravolu è pensato per l’uso all’esterno, ma può essere utilizzato anche in garage, officine o su superfici pavimentate. La rumorosità è contenuta rispetto ai modelli a scoppio, rendendolo adatto a contesti residenziali.

