Smartphone Xiaomi in offerta a 88€ su Amazon: un'occasione imperdibile

Lo Xiaomi Redmi 14C è lo smartphone da prendere a meno di 100 euro: con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, l'entry level di Xiaomi è ora disponibile al prezzo scontato di 88 euro, raggiungendo un nuovo prezzo minimo storico sullo store. La versione in offerta è quella da 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Il Redmi 14C è il modello giusto per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico e di buona qualità.

Xiaomi Redmi 14C: un affare tra i low cost

La scheda tecnica del Redmi 14C comprende un display IPS LCD da 6,88 pollici di diagonale con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca, a gestire il funzionamento dello smartphone, troviamo il SoC MediaTek Helio G81 Ultra che viene supportato, nella versione in offerta, da 4 GB di RAM e 128 GB di storage. C'è spazio anche per una batteria da 5.160 mAh.

Si tratta di una combinazione di specifiche che può garantire buone prestazioni, tanto spazio di archiviazione e un'autonomia al top. Lo smartphone, dotato di sistema operativo Android 14 con HyperOS, include una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, oltre che una fotocamera anteriore da 13 Megapixel. C'è anche il supporto alla connettività Dual SIM oltre al chip NFC per i pagamenti e al sensore di impronte digitali laterale.

Con l'offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi 14C al prezzo scontato di 88 euro. Lo smartphone rappresenta, in questo momento, la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un modello da meno di 100 euro ed è ottimo anche per chi ha bisogno di un muletto, da avere a disposizione in caso di necessità. La promo in corso consente di acquistare il dispositivo al nuovo minimo storico.