Smartphone OPPO a meno di 120€ su Amazon: un affare tra i low cost

Acquistare uno smartphone low cost diventa più semplice: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile puntare sull'ottimo OPPO A40, modello in grado di assicurare buone prestazioni generali e un'autonomia al top, con il plus rappresentato dalla certificazione IP54 e dal rispetto dello standard militare MIL-STD-810H. Grazie alla promo in corso, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 119 euro, con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili. Il modello è venduto direttamente da Amazon.

OPPO A40: un low cost che sorprende

La scheda tecnica di OPPO A40 include un display IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione HD+, refresh rate di 90 Hz e con una luminosità massima di 1.000 nits. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 affiancato da 4 GB di RAM (con possibilità di aggiungere altri 4 GB di RAM virtuale) e con 128 GB di storage.

Lo smartphone ha una batteria da 5.100 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Da segnalare anche il supporto Dual SIM oltre alla certificazione IP54 e al rispetto degli standard militari MIL-STD-810H, che assicura una resistenza elevata alle cadute.

C'è anche il chip NFC, per i pagamenti con lo smartphone, oltre a un sensore di impronte digitali posizionato lateralmente. Per gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico ma con una buona scheda tecnica e un'autonomia al top, la scelta di OPPO A40 può essere quella giusta.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO A40 con un prezzo scontato di 119 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili. L'offerta in questione rappresenta il prezzo minimo storico per il modello.