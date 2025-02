Smart TV Toshiba Full HD da 40'': a questo prezzo è impossibile trovare di meglio

Questo smart TV ha tutto quello che serve per godersi film, serie TV e tutti gli altri contenuti in streaming senza particolari compromessi. Si parla nello specifico del Toshiba Smart VIDAA TV 40" (modello 40LV2E63DA), televisore che può essere gestito con i comandi vocali, tramite Alexa, e dotato di un pannello Full HD per immagini nitide e definite. Si tratta di una soluzione molto interessante per chi ha poco spazio a disposizione e, soprattutto, vuole spendere poco. Il costo, infatti, grazie allo sconto Amazon del 17% è di soli 199€, spedizione inclusa.

Un televisore smart per tutti, e con Alexa integrata

Partendo dalla qualità dell'immagine, grazie alla risoluzione Full HD e all'HDR, il televisore di Toshiba riesce ad offrire colori vivaci, neri profondi e un livello di dettaglio che lo rende ideale per la visione di film, serie TV e videogiochi. La tecnologia LED, poi, contribuisce a una luminosità uniforme e a un contrasto ben bilanciato, garantendo un'esperienza visiva molto piacevole in diverse condizioni di luce.

L'aspetto smart non può che essere un altro punto di forza di questo televisore. Il sistema operativo VIDAA, con la sua interfaccia intuitiva e reattiva, consente un accesso rapido alle principali piattaforme di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Pur non essendo uno smart TV di fascia alta, la navigazione tra le app risulta essere molto fluida, senza rallentamenti o intoppi, e c'è anche la possibilità di personalizzare la schermata iniziale in base alle proprie preferenze, così da avere le app preferite subito pronte all'uso.

Come già anticipato poco sopra, all'appello c'è anche Alexa, l'assistente vocale di Amazon. Sfruttando questa integrazione, è possibile controllare il televisore con comandi vocali, come ad esempio per cambiare canale, regolare il volume o aprire un'app specifica, senza dover usare il telecomando. Questo non solo aggiunge un tocco di modernità all'esperienza d'uso, ma rende anche l'interazione più comoda, specialmente per chi è già abituato a gestire dispositivi smart nella propria casa.

Per quanto riguarda la connettività, il Toshiba 40LV2E63DA offre diverse opzioni per collegare dispositivi esterni. A partire dalla HDMI 2.1, che consente di sfruttare una trasmissione di dati più veloce, risultando particolarmente utile per i gamer che vogliono godere di immagini più fluide e reattive.

In termini di esperienza audio, pur non essendo un sistema home theater, gli altoparlanti integrati offrono un suono chiaro e ben bilanciato, con un buon livello di profondità nei bassi. Ovviamente, per chi desidera qualcosa di ancora più immersivo, è sempre possibile collegare una soundbar o un impianto audio esterno tramite le uscite dedicate. Approfitta dell'offerta e acquista lo smart TV Toshiba a 199€.