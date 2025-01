Smart TV LG NanoCell 4K 55'': maxi sconto su Amazon, a questo prezzo non ha rivali

Ma è davvero necessario investire cifre astronomiche per godersi film, serie TV, videogiochi e altro ad una qualità visiva eccellente o quasi? In realtà no, e lo testimonia LG con il suo smart TV NanoCell 55'' del 2024 (Serie 81, modello 55NANO81T6A), che, dotato di un ampio pannello 4K e di tutte quelle funzionalità smart per assicurarsi un'esperienza di intrattenimento di alto livello, costa solo 479 euro. Il suo prezzo di listino è ben più alto (749 euro), ma ci pensa lo sconto Amazon del 36% a migliorare il rapporto qualità-prezzo.

Qualità senza compromessi con lo smart TV LG NanoCell 4K 55'' con AI

A rendere questo smart TV così interessante è anche e soprattutto la tecnologia NanoCell, un'esclusiva di LG che utilizza nanoparticelle per garantire una riproduzione cromatica molto precisa e realistica. E questo ovviamente a prescindere dal contenuto in riproduzione: dal film d'azione con esplosioni pirotecniche ai documentari naturalistico con paesaggi mozzafiato, la resa cromatica sarà sempre impeccabile.

Si occupa delle performance e della ricca gamma di funzionalità (come la Filmmaker Mode) il processore α5 Gen7. Questo cervello non si limita a decodificare i segnali video, ma analizza ogni singolo fotogramma così da poter migliorare il contrasto, la nitidezza e, appunto, la resa dei colori. In gioco c'è anche l'intelligenza artificiale, necessaria per un corretto riconoscimento del tipo di contenuto e per le ottimizzazioni automatiche delle impostazioni dell'immagine.

E a proposito di feature e modalità, spicca la Filmmaker Mode, che permette di guardare i film esattamente come sono stati concepiti dal regista, disattivando quelle elaborazioni che potrebbero alterare la resa originale. Per i videogiocatori, invece, c'è il Game Optimizer, una funzione che ottimizza le impostazioni del televisore per ridurre l'input lag e migliorare la fluidità delle immagini. Perfetta soprattutto con le console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Questo di LG, grazie al sistema operativo webOS 24, è un vero e proprio centro di intrattenimento. L'interfaccia è user-friendly e con pochi clic permette di accedere a tutte le principali piattaforma di streaming, a pagamento e non. Nell'elenco figurano Netflix, Prime Video, Disney+, RaiPlay, e così via. Ma non è tutto, perché webOS 24 consente anche il controllo vocale tramite Alexa, che permette di gestire il televisore e altri dispositivi smart home con la propria voce.

Infine, c'è anche l'audio a giocare un ruolo fondamentale nell'esperienza di intrattenimento offerta da questo televisore. Con una potenza di 20W, il sistema audio integrato sprigiona un suono chiaro e potente, in grado di riempire la stanza anche senza l'utilizzo di soundbar e soluzioni alternative simili. Comprala adesso a 479,00€.