Smart TV LG 4K da 55'' per streaming e gaming: prezzo strepitoso con lo sconto Amazon

LG, anche quando si parla di fascia media, riesce sempre a conquistare gli appassionati di tecnologia con televisori che combinano qualità visiva, funzionalità intelligenti e un design elegante. Il modello con pannello UHD 4K da 55'' della Serie UT8000 del 2024, ad esempio, è un'opzione eccellente per chi desidera un'esperienza visiva immersiva e coinvolgente ma non vuole spendere una cifra troppo elevata. Questo smart TV infatti oggi costa meno di 450€, ed è tutto merito dello sconto Amazon del 36% che rende il prezzo di 699€ solo un ricordo.

Intrattenimento al massimo livello con il televisore smart TV di LG

La punta di diamante di questo smart TV è la qualità dell'immagine, garantita dal processore α5 Gen7, capace di regalare nitidezza e contrasto anche con contenuti nativamente ad una risoluzione inferiore. Grazie al 4K, ogni scena appare dettagliata e realistica, con colori vividi e neri profondi, mentre l'HDR10 Pro contribuisce a migliorare il contrasto e la luminosità.

E dunque, chi ama guardare film e serie TV troverà in questo televisore un alleato prezioso per godere appieno di ogni dettaglio visivo, con una fedeltà cromatica straordinaria.

E a proposito di film, la Filmmaker Mode è una caratteristica pensata per gli appassionati di cinema ed è pienamente supportata. Questa modalità consente di visualizzare i contenuti come pensati dai registi, eliminando effetti indesiderati come la sfocatura del movimento o l'eccessiva saturazione dei colori.

Per i videogiocatori, invece, il 55UT80006LA mette a disposizione il Game Optimizer, che riduce drasticamente l'input lag e permette un connubio perfetto anche con console di ultima generazione, come PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Come è scontato che sia, non è solo una questione visiva. E infatti anche il comparto audio, grazie gli speaker con 20W di potenza, regala soddisfazioni garantendo un suono chiaro e ben bilanciato. Sebbene un impianto esterno possa migliorare ulteriormente la resa sonora, la qualità integrata del TV è più che adeguata per un utilizzo quotidiano, sia per film e serie TV, sia per la musica.

A rendere smart questo televisore ci pensa il sistema operativo webOS 24, facile da utilizzare anche per i meno esperti e compatibile con tutte le applicazioni dei principali servizi di streaming, gratuiti e non. Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+, RaiPlay, DAZN e altri ancora: lo streaming è a portata di mano. O a portata di voce, vista l'integrazione di Alexa, l'assistente vocale di Amazon.

Infine, in termini di connettività, c'è tutto il necessario: dall'HDMI all'USB-A, passando ovviamente per Wi-Fi e Bluetooth. Acquista subito la Smart TV LG da 55” in offerta su Amazon.