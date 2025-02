Smart TV Hisense da 40 pollici in offerta: è l'affare low cost del giorno

Acquistare una Smart TV low cost non è mai stato così facile: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile puntare sulla Hisense 40A4N che viene proposta al prezzo scontato di 219 euro, raggiungendo il nuovo prezzo minimo storico.

Il modello in questione ha un pannello Full HD da 40 pollici ed è dotato della piattaforma smart VIDAA U7, con tutte le app e i servizi oramai irrinunciabili sulle Smart TV moderne. L'offerta include la consegna gratuita e la Smart TV è venduta direttamente da Amazon.

Smart TV Hisense al prezzo giusto su Amazon

La Hisense 40A4N è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una Smart TV di qualità, con un prezzo contenuto e una piattaforma smart aggiornata e ricca di funzioni. Il modello proposto da Hisense, infatti, può contare su di un pannello Full HD da 40 pollici che offre la giusta combinazione tra qualità delle immagini e dimensioni compatte.

C'è poi la piattaforma smart VIDAA U7, con tutte le app di intrattenimento e la possibilità di utilizzare Alexa. Gli utenti possono sfruttare un'apposita Game Mode, per adattare il funzionamento della Smart TV di Hisense all'utilizzo in abbinamento a una console da gaming. Naturalmente, il modello in offerta è compatibile con il nuovo digitale terrestre.

Con la nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare la Hisense 40A4N con un prezzo scontato di 219 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile con consegna gratuita. Si tratta del prezzo minimo storico per questa Smart TV che oggi diventa un vero e proprio best buy per chi vuole spendere poco ma non intende rinunciare a un pannello di qualità e a tutti i servizi smart dei televisori moderni.