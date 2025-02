Smart TV Full HD da 32 pollici in offerta su Amazon: un affare vero a questo prezzo

Per chi è alla ricerca di una Smart TV da 32 pollici, in questo momento, c'è un'ottima offerta da cogliere al volo su Amazon. Grazie alla promo in corso, infatti, la TCL 32SF540 è ora disponibile al prezzo scontato di 155 euro, mettendo a disposizione la piattaforma smart Fire TV oltre a un pannello con risoluzione Full HD (in una fascia di prezzo in cui, in genere, vengono proposti ancora pannelli HD). Il modello di TCL è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Smart TV da 32 pollici: l'offerta giusta è su Amazon

TCL 32SF540 è la soluzione giusta per gli utenti alla ricerca di un nuovo televisore "compatto", da utilizzare in un ambiente in cui, per motivi di spazio, non è possibile puntare su un modello più grande. Il pannello da 32 pollici è di ottima qualità, proponendo una risoluzione Full HD. Da segnalare anche la piattaforma smart Fire TV, con tutte le app dei servizi di streaming e varie funzioni aggiuntive come la possibilità di utilizzare Alexa.

Un altro punto di forza è il design: il televisore, infatti, ha un design senza bordi su tre lati, risultando particolarmente elegante e "premium", nonostante un prezzo accessibile. La dotazione di porte include anche un paio di HDMI, in modo da poter collegare una console o altri dispositivi. Da segnalare anche il supporto a funzioni aggiuntive come Miracast e AirPlay 2 per collegare smartphone e computer al televisore in modalità wireless.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la TCL 32SF540 al prezzo scontato di 155 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla consegna veloce e all'assistenza post-vendita.