Smart TV da 40 pollici: tanta qualità e prezzo super su Amazon per questo modello

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV con una spesa contenuta e senza rinunciare a un modello di qualità: con l'offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare la Hisense 40E43NT con un prezzo scontato di 225 euro e con anche la possibilità di effettuare l'acquisto in 5 rate mensili.

Il modello in questione abbina un pannello Full HD da 40 pollici alla piattaforma smart VIDAA U7, con tutte le app e le funzioni utili per l'intrattenimento. Per acquistare la Smart TV basta premere sul box qui sotto e poi aggiungere il modello scelto al carrello. La consegna è sempre gratuita.

Smart TV Hisense: un'ottima scelta low cost

La Hisense 40E43NT è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una Smart TV di nuova generazione senza spendere troppo. Il modello in offerta ha un pannello da 40 pollici con risoluzione Full HD, risultando, quindi, abbastanza "compatta" per gli standard moderni del settore dei televisori.

Si tratta, quindi, della soluzione giusta anche per chi ha problemi di spazio ed è alla ricerca di una Smart TV non troppo ingombrante. Da segnalare anche un design senza bordi su tre lati e la possibilità di sfruttare la funzione Game Mode, per ottimizzare il funzionamento per il gaming. La piattaforma smart è VIDAA U7 con possibilità di sfruttare tutte le app dei principali servizi di intrattenimento e anche di utilizzare Alexa. Il modello è compatibile con il nuovo digitale terrestre.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è ora possibile acquistare la Hisense 40E43NT con un prezzo scontato di 225 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili. Il modello è venduto e spedito da Amazon. La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato.