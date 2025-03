Smart TV all’avanguardia: Hisense 55'' Mini-LED 4K con Alexa e Dolby Vision, in sconto del 33%

Clamorosa offerta quella che ti stiamo proponendo adesso: se sei alla ricerca di una nuova smart TV di punta, dalle prestazioni eccellenti per film, serie e gaming, sappi che la Hisense 55U72NQ da 55 pollici è la scelta perfetta per le tue esigenze e necessità. Grazie allo sconto del 33% su Amazon, puoi averla a soli 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Si tratta di un prezzo incredibile per un televisore Mini-LED 4K dotato di HDR 10+ Adaptive, Dolby Vision IQ e refresh rate a 144Hz.

Hisense TV 55” Mini-LED 4K in offerta su Amazon: qualità d’immagine e gaming al top a 599,00€

La tecnologia Mini-LED assicura un contrasto superiore e colori incredibilmente vividi, migliorando la profondità delle immagini e offrendo neri più intensi e dettagli ben definiti. Il supporto a Dolby Vision IQ e HDR 10+ Adaptive ottimizza automaticamente luminosità e contrasto in base alla luce ambientale, così puoi goderti un’esperienza visiva sempre perfetta, sia di giorno che di sera.

Per gli amanti del gaming, questa TV offre una delle migliori esperienze disponibili nella sua fascia di prezzo. Il refresh rate a 144Hz e la modalità Game Mode PRO riducono il ritardo dell’input e migliorano la fluidità dell’immagine, garantendo prestazioni eccellenti per console di nuova generazione e PC gaming.

Cè il supporto alle feature VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode) che assicura una reattività immediata, perfetta per chi ama giocare senza compromessi. Il sistema operativo VIDAA U7 offre un’interfaccia semplice e intuitiva, con accesso immediato a tutte le principali piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. La compatibilità con Alexa e VIDAA Voiceti permette di gestire la TV con semplici comandi vocali, regolando volume, cercando contenuti o controllando altri dispositivi smart in casa.

Se vuoi una TV che garantisca qualità d’immagine eccellente, un’esperienza di gioco fluida e un sistema smart completo, questa è l’occasione giusta per acquistarla. A soli 599,00€ su Amazon, grazie allo sconto del 33%, la Hisense 55U72NQ è un investimento perfetto per chi cerca un prodotto di alto livello senza spendere una fortuna.