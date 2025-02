Smart TV 4K in offerta su Amazon: solo 269€ per questo modello Hisense

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV con un prezzo inferiore ai 300 euro ma con un pannello di ottima qualità e un comparto smart aggiornato e ricco di funzioni: con la nuova offerta in corso su Amazon, infatti, è possibile acquistare la Hisense 43A6N con un prezzo scontato di 269 euro.

Il modello, venduto direttamente da Amazon, è dotato di un pannello 4K da 43 pollici. Chi è alla ricerca di un modello più grande può puntare anche sulla 50 pollici, ora proposta al prezzo di 329 euro. La consegna è sempre gratuita.

Smart TV Hisense: un best buy a questo prezzo

La Hisense 43A6N ha tutto quello che serve per essere considerata come un "best buy" da chi è alla ricerca di una nuova Smart TV. Il modello in questione mette a disposizione un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K e supporto Dolby Vision e HDR 10+. C'è anche la funzione Game Mode, pensata per chi intende utilizzare il televisore in abbinamento a una console.

La piattaforma smart è la VIDAA U7, con tutte le app e le funzioni smart necessarie per l'intrattenimento domestico oltre che con la possibilità di utilizzare Alexa e i comandi vocali. Naturalmente, il televisore di Hisense è pienamente compatibile con il digitale terrestre di ultima generazione. Sono disponibili tre porte HDMI per il collegamento di dispositivi esterni.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV Hisense 43A6N con un prezzo scontato di 269 euro. Si tratta della soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo televisore di buona qualità e con un prezzo accessibile. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile con consegna gratuita. C'è anche la versione da 50 pollici in offerta, con un costo di 329 euro.