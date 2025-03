Smart Home: con le Offerte di Primavera Amazon 2025 spendi pochissimo

La domotica, cioè l'applicazione della tecnologia alle case a agli altri edifici civili, non è più un costoso vezzo da nerd e super esperti di informatica: il mercato si è espanso in maniera incredibile e, adesso, è pieno di dispositivi smart non solo molto più economici che in passato, ma anche molto più semplici da installare e usare tutti i giorni.

Con le Offerte di Primavera Amazon attualmente in corso, poi, creare da zero una Smart Home è molto più economico, grazie agli sconti fortissimi. Per questo abbiamo selezionato alcuni dispositivi utilissimi per rendere smart una casa tradizionale, senza spendere molto. Sono tutti device che funzionano sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Prese e lampadine smart

La frase iconica della domotica moderna è "Alexa, accendi la luce". In effetti, quasi tutti partono dall'illuminazione quando iniziano a metter mano alla Smart Home. I metodi per farlo sono due: la presa elettrica smart e la lampadina smart.

Con la presa elettrica smart si accendono e spengono a comando (vocale, o con app) le piantane e le luci da tavolo (ma nulla vieta di usarle con qualunque altro apparecchio elettrico), con le lampadine smart si accendono e spengono direttamente le luci a muro e a soffitto.

Un ottimo prodotto in offerta al momento è la presa elettrica smart WiFi TP-Link Tapo P100M, in grado di accendere e spegnere dispositivi con una potenza massima di 2300W (è una presa da 10A, di tipo Schuko).

Compatibile con Amazon Alexa, Google Home e con il protocollo Matter, TP-Link Tapo P100M è in sconto per le Offerte di Primavera a 11,99 euro.

Se, invece, vogliamo rendere smart un punto luce a parete o a soffitto, possiamo scegliere la lampadina WiFi Tapo L510E con attacco grande (E27). Fa una discreta luce, pari a 806 lumen, di colore giallo caldo (2700K) ed è "dimmerabile" via app o comando vocale. Possiamo, cioè, impostarla ad una potenza compresa tra 1% e 100%.

TP-Link Tapo L510E sostituisce qualunque lampadina tradizionale E27, senza ulteriori modifiche, e costa 6,99 euro con gli sconti.

Regolazione smart del riscaldamento

Il secondo grande vantaggio delle Smart Home è quello di permettere una migliore e più efficiente regolazione dell'impianto di riscaldamento, con una grande facilità nella programmazione dell'accensione e dello spegnimento.

E' anche possibile, scegliendo i prodotti giusti, spegnere automaticamente i termosifoni quando usciamo di casa e riaccenderli quando ci stiamo avvicinando.

Tutto questo, e molto altro, senza cambiare la caldaia o i termosifoni, purché abbiano corpi valvola compatibili con le valvole termostatiche (anche non smart).

Tra i dispositivi smart per il riscaldamento più evoluti ci sono quelli prodotti dalla tedesca tado, che sono anche tra i più venduti tra gli amanti italiani della smart home.

Il termostato intelligente X di tado è il cuore della regolazione del riscaldamento in casa. Sostituisce il vecchio cronotermostato non smart e, tramite un piccolo bridge Matter che va inserito in una normale presa elettrica, dialoga con le testine termostatiche intelligenti tado X, che vanno montate su ogni termosifone.

L'installazione non richiede l'intervento di un tecnico, perché l'app è fatta in modo da guidare l'utente passo passo durante l'installazione. Il prezzo scontato del termostato X di tado è di 99,99 euro (bridge incluso), mentre il kit da 3 testine costa 159,99 euro.

Porte, finestre e interruttori smart

Con illuminazione e riscaldamento smart gran parte del lavoro per rendere domotica una casa tradizionale è fatto, ma c'è ancora margine per renderla ancora più smart. Nuki Smart Lock Pro, ad esempio, è una serratura smart WiFi compatibile con Matter che ci permette di entrare ed uscire da casa senza avere le chiavi fisiche con noi: basterà il nostro smartphone per sbloccare o bloccare l'ingresso.

Con questo dispositivo possiamo anche comandare l'apertura della porta da remoto, tramite l'app, o tramite comandi vocali. Con le Offerte di Primavera Amazon Nuki Smart Lock Pro costa 219 euro e si monta su quasi tutti i tipi di porta.

Un altro dispositivo geniale, per rendere più smart una casa, è l'avvolgitore da incasso per le tapparelle di Home Pilot. Si monta direttamente al posto dell'avvolgitore tradizionale e necessita una presa elettrica nelle vicinanze. Si connette al WiFi e ci permette di aprire e chiudere le serrande con l'app, con la voce o secondo una programmazione da noi impostata. Costa 130,85 euro.

L'ultimo dispositivo per rendere smart una casa non smart è, forse, il più smart di tutti: l'interruttore robot SwitchBot, una vera genialata nella sua grande semplicità. SwitchBot, per farla semplice, è un "dito robotico" da posizionare vicino un interruttore di qualunque tipo, per renderlo smart.

Anche in questo caso è possibile comandarlo con l'app o la voce, oppure programmare accensione e spegnimento ad orari prestabiliti. Con le Offerte di Primavera Amazon costa 22,99 euro.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.