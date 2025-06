Silenzioso come una brezza: il ventilatore a torre Rowenta è in offerta

Tra le proposte attuali sul mercato dei ventilatori a torre, il Rowenta Eole Infinite si distingue per una combinazione di prestazioni e design, ora disponibile su Amazon al prezzo di 99,90 euro, con uno sconto del 5% rispetto al costo originale. Questo modello rappresenta una soluzione versatile per affrontare il caldo, garantendo un comfort personalizzabile e un impatto energetico ridotto.

Silenzioso ed efficiente, tiene al fresco tutta casa

Uno degli aspetti più interessanti del ventilatore Rowenta è la sua capacità di distribuire aria fresca in modo uniforme su una distanza fino a 7,5 metri. Questo lo rende ideale anche per ambienti di grandi dimensioni, assicurando una sensazione di refrigerio immediata. Il tutto è supportato da una modalità silenziosa che, con soli 43 decibel alla velocità minima, lo rende quasi impercettibile durante le ore di studio, lavoro o riposo.

La versatilità è un punto chiave di questo ventilatore, grazie a tre velocità regolabili e a un'oscillazione orizzontale a 180°. Questa funzione permette di coprire ogni angolo della stanza, migliorando il comfort in modo uniforme. Il design sottile ed elegante, con una finitura nera, consente inoltre un facile inserimento in qualsiasi tipo di arredamento.

In un contesto in cui il risparmio energetico è sempre più rilevante, questo ventilatore si distingue per il suo consumo ridotto. Alla velocità minima, consuma meno di una comune lampadina LED, rendendolo una scelta non solo funzionale ma anche sostenibile. La potenza di 40 watt è sufficiente a garantire prestazioni ottimali, senza sprechi di energia.

Tra le funzionalità aggiuntive, spicca il timer programmabile fino a 3 ore, che permette di personalizzare l'utilizzo in base alle esigenze. La griglia ampia favorisce una diffusione ottimale dell'aria, mentre il sistema di apertura semplifica le operazioni di pulizia. Con un peso di soli 3,82 kg, è facilmente trasportabile da una stanza all'altra, mentre le dimensioni compatte ne facilitano il posizionamento anche in spazi ridotti.

Con un design studiato per unire funzionalità ed estetica, il Rowenta Eole Infinite rappresenta una scelta affidabile e performante per chi cerca una soluzione pratica contro il caldo. Acquista il tuo nuovo ventilatore con il 5% di sconto.

