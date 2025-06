Silenziosa, sicura e senza fili: la fontanella per l’acqua perfetta per il benessere dei tuoi gatti

La fontanella wireless per gatti di FEELNEEDY rappresenta una soluzione innovativa per migliorare l'idratazione dei nostri amici felini, unendo tecnologia avanzata e praticità in un design elegante. Disponibile su Amazon al prezzo scontato di 59,84€, offre caratteristiche uniche che ne fanno un prodotto versatile e sicuro.

Fontanella per gatti di FEELNEEDY in promo su Amazon

Tra i punti di forza di questa fontanella spicca l'assenza di cavi, resa possibile da una batteria ricaricabile da 4000mAh. Questa soluzione non solo garantisce un'autonomia fino a sei settimane, ma elimina anche i rischi legati ai cavi elettrici, rendendola ideale per utilizzi sia in casa che all'esterno. La batteria, completamente rimovibile, può essere ricaricata separatamente, offrendo ulteriore flessibilità.

Un altro elemento distintivo è il sensore di movimento intelligente, che attiva il flusso d'acqua solo quando il gatto si avvicina. Questo sistema non solo invoglia i felini a bere più spesso, contribuendo alla loro salute renale, ma mantiene l'acqua fresca e pulita più a lungo. Per garantire una qualità ottimale, la fontanella è dotata di un sistema di filtraggio avanzato composto da sei filtri e sei spugne, con una sostituzione consigliata ogni due settimane.

La struttura in acciaio inox, oltre a donare un aspetto moderno e raffinato, facilita la pulizia quotidiana e assicura una lunga durata nel tempo. Anche il funzionamento silenzioso è stato pensato per rispettare la sensibilità dei gatti ai rumori, rendendo l'utilizzo del dispositivo un'esperienza piacevole sia per loro che per i proprietari.

La confezione include tutto il necessario per iniziare subito a utilizzare il prodotto: la fontanella, un cavo USB per la ricarica (adattatore escluso), sei filtri e sei spugne.

Scopri di più sulla fontanella FEELNEEDY e come può migliorare il benessere del tuo gatto, unendo tecnologia, design e sicurezza in un prodotto pensato per durare nel tempo.

