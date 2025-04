Sicurezza al top per la tua casa con la telecamera Tapo C510W: impermeabile, smart e ora scontata dell’11%

La Tapo C510W è una telecamera IP Wi-Fi da esterno dotata di risoluzione 2K 3MP, movimento panoramico a 360°, visione notturna a colori, rilevamento del movimento con notifiche intelligenti, audio bidirezionale e certificazione IP65 contro acqua e polvere. È disponibile su Amazon a 32,99 euro, con IVA inclusa, spedizione gratuita e sconto dell’11%, in offerta a tempo limitato.

Tapo C510W: telecamera Wi-Fi da esterno 2K con visione a 360° e rilevamento smart

La qualità video 2K (3 megapixel) assicura immagini nitide e dettagliate, superiori al classico standard Full HD. La rotazione motorizzata permette una copertura completa dell’area sorvegliata, eliminando gli angoli ciechi grazie al movimento orizzontale a 360° e verticale fino a 130°.

Dotata di visione notturna a colori, la C510W garantisce sorveglianza efficace anche in condizioni di buio totale, grazie ai faretti LED integrati che si attivano automaticamente in caso di movimento.

Il sensore di movimento intelligente invia notifiche istantanee via app in caso di rilevamento, con possibilità di personalizzare le zone di sorveglianza per evitare allarmi indesiderati. È compatibile con la piattaforma Tapo app per Android e iOS.

L’audio bidirezionale consente di comunicare in tempo reale con chi si trova vicino alla telecamera, utile per monitorare ingressi, cortili o animali domestici. Il supporto a comandi vocali Alexa permette di integrarla in una rete domotica esistente.

La struttura impermeabile con certificazione IP65 resiste a pioggia, polvere e sbalzi termici, rendendo la telecamera adatta a installazioni su balconi, cancelli o pareti esterne. Il montaggio è semplice e il supporto è incluso.

La Tapo C510W è una telecamera da esterni completa e accessibile, pensata per offrire sicurezza e controllo totale grazie alla visione 2K, copertura a 360°, visione notturna a colori e rilevamento intelligente. Al prezzo di 32,99 euro, con IVA inclusa, e spese di spedizione gratuite, con uno sconto dell’11%, diventa un prodotto best buy da non lasciarsi sfuggire.