Setup da urlo? Inizia dal monitor Philips Evnia 32”: 180 Hz, HDR10, ora in offerta con il 21% di sconto

Se sei alla ricerca di un monitor da gaming che sappia unire prestazioni elevate, immersione visiva e design curato, il PHILIPS Evnia 32M2C3500L è una delle proposte più interessanti del momento. E lo è ancora di più grazie alle offerte di primavera su Amazon, che lo portano a un prezzo scontato del 21%, rendendolo un investimento ideale per i gamer esigenti e per chi vuole il massimo anche nel lavoro creativo. A soli 189,00€, IVA inclusa, non puoi lasciartelo sfuggire.

PHILIPS Evnia 32M2C3500L in sconto del 21%: monitor da gaming curvo a 180 Hz

Il cuore pulsante di questo monitor è il suo display QHD da 32 pollici curvo, con risoluzione 2560x1440 pixel. La curvatura favorisce un’esperienza immersiva, perfetta per giochi d’azione, titoli open world e contenuti multimediali, portando lo spettatore al centro della scena. Il refresh rate di 180 Hz e il tempo di risposta rapidissimo di 0,5 ms sono caratteristiche che garantiscono una fluidità incredibile anche nelle situazioni più frenetiche, senza effetto ghosting o tearing.

A supportare questa esperienza ci pensa anche la tecnologia AMD FreeSync Premium, che sincronizza dinamicamente la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della GPU. Il risultato è un gameplay fluido e privo di interruzioni, anche quando la scheda grafica è sotto sforzo. Inoltre, il supporto all’HDR10 migliora il contrasto e la resa cromatica, esaltando i dettagli in ogni scena e rendendo i giochi, i film o le foto ancora più realistici.

Dal punto di vista della connettività, Evnia 32M2C3500L non lascia a desiderare: due porte HDMI e una DisplayPort offrono ampia compatibilità con PC, console, decoder o altri dispositivi. La struttura del monitor è solida, con un look moderno in grigio scuro che si adatta perfettamente a qualsiasi scrivania, sia in ambiente domestico che professionale.

Philips ha curato anche l’aspetto del comfort visivo: la tecnologia LowBlue Mode e Flicker-Free protegge la vista durante le sessioni più lunghe, riducendo l’affaticamento degli occhi e rendendo questo monitor ideale anche per chi lavora molte ore al computer.

Con lo sconto del 21%, il PHILIPS Evnia 32M2C3500L a soli 189,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, diventa una scelta eccellente per chi cerca alte prestazioni, design curvo e tecnologie avanzate in un unico prodotto.