Set tre padelle Lagostina effetto rame: belle e durevoli, risparmia il 9%

Eleganza e praticità si incontrano nel set di padelle Ramata di Lagostina, una proposta che combina un design ricercato con soluzioni tecniche all’avanguardia, perfette per la cucina quotidiana. Disponibile su Amazon al prezzo promozionale di 49,99€, con uno sconto del 9%, rappresenta un’opportunità per arricchire la propria cucina con un tocco di stile e funzionalità.

Belle da vedere, pratiche da utilizzare

Il set include tre padelle di diametro 20, 24 e 28 cm, realizzate in alluminio con un raffinato effetto rame lucidato all’esterno. All’interno, il rivestimento Titanium Easy, rinforzato con particelle di titanio, garantisce una superficie antiaderente durevole e sicura, pensata per cucinare in modo sano riducendo al minimo l’uso di grassi.

Un aspetto distintivo è la tecnologia Thermo-Signal, che facilita il raggiungimento della temperatura ideale per la cottura: un indicatore centrale cambia colore quando la padella è pronta all’uso, assicurando risultati ottimali in ogni preparazione. Il fondo in alluminio tornito ad alto spessore contribuisce a una distribuzione uniforme del calore, evitando punti di cottura irregolari.

Queste padelle sono compatibili con tutti i piani cottura, ad eccezione di quelli a induzione, e possono essere utilizzate anche in forno fino a una temperatura di 175°C. Il manico ergonomico in Bakelite, dotato di un pratico foro per apprendere la padella, offre una presa sicura e agevole durante l’uso. Inoltre, il prodotto è progettato per garantire la massima sicurezza, essendo privo di PFOA, cadmio e piombo.

La pulizia non è mai stata così semplice: il rivestimento antiaderente consente di lavare le padelle comodamente in lavastoviglie, senza il rischio di comprometterne le prestazioni. Con una garanzia di 2 anni, Lagostina conferma il proprio impegno nella qualità e nella durata dei suoi prodotti, rendendo questo set una scelta affidabile per ogni appassionato di cucina.

Il set di padelle Ramata di Lagostina non è solo uno strumento di cottura, ma un elemento di design che arricchisce la cucina con un’estetica sofisticata e moderna. Se sei alla ricerca di una soluzione che unisca funzionalità e bellezza, è un’offerta da non perdere: acquista ora il set con uno sconto del 9%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.