Set di tre padelle Lagostina: è l'affare del giorno su Amazon

La nuova offerta in corso su Amazon è l'occasione giusta per acquistare un nuovo set di padelle Lagostina, scegliendo la linea Cucina Mediterranea, che abbina qualità e design. Il set in promo ora costa 59,99 euro ed è composto da padelle antiaderenti in alluminio da 20, 24 e 28 cm. In questo modo, è possibile sfruttare padelle adatte a tutti i contesti di utilizzo.

Si tratta di padelle adatte alla cottura a gas, a induzione e anche in forno, facili da pulire e lavabili anche in lavastoviglie. Vendute direttamente da Amazon, le padelle Lagostina sono acquistabili tramite il box qui sotto. La consegna è sempre gratuita e ci sono 30 giorni di tempo per fare il reso gratis (quindi c'è tutto il tempo per testare la qualità del set).

3 padelle di qualità a un prezzo super

Il set di padelle Lagostina è composto da tre modelli: c'è la versione più piccola da 20 cm a cui si affianca la versione intermedia da 24 cm. A completare il set troviamo la padella da 28 cm, perfetta per preparare pietanze per tutta la famiglia.

Le padelle sono in alluminio, sono antiaderenti (con rivestimento Titanium Easy extra resistente) e possono essere utilizzate per la cottura in forno oltre che sui fornelli a gas e a induzione. Al centro della padella c'è l'indicatore Thermo-Signal che cambia colore quando il fondo ha raggiunto la temperatura giusta per iniziare la cottura. Da segnalare anche un manico ergonomico che semplifica la gestione delle padelle.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il set di 3 padelle Lagostina della linea Cucina Mediterranea con un prezzo scontato di 59,99 euro, consegna gratuita e reso gratis per 30 giorni. Si tratta di un vero e proprio affare a cui è possibile accedere premendo sul box qui sotto.