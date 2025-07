Semplifica la manutenzione del tuo giardino con le forbici a batteria: potenti e professionali, al 37% di sconto

Per chi è alla ricerca di uno strumento affidabile e performante per la cura del verde, le forbici elettriche professionali Vothen son un valido alleato, grazie a una combinazione di efficienza e praticità che non passa inosservata. Oggi puoi acquistarle su Amazon a 50,49 euro, in offerta al 37% di sconto.

Motore brushless e lame SK5: dettagli tecnici

Uno degli elementi che maggiormente caratterizzano questo modello è la presenza di un motore brushless, che garantisce un funzionamento più silenzioso e una maggiore durata rispetto alle soluzioni tradizionali. Queste cesoie possono tagliare rami fino a 30 mm di diametro. Le lame in acciaio SK5 offrono un taglio netto e preciso, elemento fondamentale per la salute delle piante, mentre il profilo curvo della lama facilita il taglio anche dei rami più ostici.

Le forbici consentono di regolare l’apertura delle lame su quattro livelli differenti (10, 15, 20 e 30 mm), semplicemente premendo pulsante di comando. Questa funzione permette di adattare lo strumento a una varietà di esigenze, dalla potatura delicata di bonsai fino all’intervento su rami più robusti.

Il display LED integrato si rivela particolarmente utile durante le sessioni di potatura prolungate. Questo piccolo schermo consente di tenere sotto controllo sia la carica residua sia il conteggio dei tagli effettuati. L’autonomia è garantita dalla presenza di due batterie al litio da 21V/2Ah, incluse nella confezione, che assicurano un utilizzo continuativo fino a 6-8 ore. Il tempo di ricarica è compreso tra 1 e 2 ore.

Tra le caratteristiche di queste forbici spicca il sistema di accensione a doppio click, progettato per prevenire avvii accidentali e garantire un utilizzo in sicurezza. L’impugnatura, realizzata in gomma antiscivolo, è confortevole anche dopo diverse ore di lavoro.

La confezione comprende, oltre alle forbici e alle batterie, un caricatore standard europeo, una lama di ricambio, strumenti per la manutenzione (pietra per affilare, cacciavite, chiave inglese), il manuale d’istruzioni e una valigetta per il trasporto, così da avere tutto il necessario a portata di mano.

Se hai un giardino, delle piante o vuoi semplicemente uno strumento che ti aiuti nella potatura, queste forbici a batteria sono imperdibili: acquistale ora su Amazon con uno sconto del 37%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.