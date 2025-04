Sei programmi automatici per una grigliata perfetta senza sforzo e piastre antiaderenti: Optigrill+ è la griglia che stavi cercando, SCONTATISSIMA

Moulinex è un'azienda sempre molto attiva nella produzione di elettrodomestici e dispositivi per la casa e in particolar modo per la cucina. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto molto interessante e allettante del 17% sulla sua griglia elettrica da interno che viene messa in vendita al costo totale e finale di 149,99€. Approfittane adesso e non perdere questa chance!

Griglia elettrica Moulinex da interno: come funziona? Tutti i dettagli

Optigrill+, la griglia elettrica da interno targata Moulinex, utilizza una tecnologia brevettata per regolare automaticamente il tempo di cottura in base allo spessore e alla quantità della carne. Ideale per una famiglia di 4 persone in quanto abbastanza larga da poter mettervi su un buon numero di alimenti.

La piastra Optigrill+ ti avverte quando la carne è pronta, garantendo una cottura impeccabile ogni volta, dal sangue a ben cotto. Ideale per un'ampia varietà di alimenti: hamburger, pollo, sandwich, salsicce, carni rosse e pesce. Come detto in precedenza è ideale per una famiglia fino a 4 persone, offrendo 6 programmi automatici e una modalità manuale per una varietà di opzioni di cottura.

La griglia elettrica Optigrill+ è dotata di piastre antiaderenti lavabili in lavastoviglie rendendo la pulizia semplice e veloce. La griglia Optigrill+ presenta una capiente vaschetta raccogligrassi con angolo a 7° per garantire la raccolta dei liquidi di cottura, per pasti più sani.

Si tratta, dunque, di un prodotto molto utile e interessante da acquistare per chi va alla ricerca di una griglia da utilizzare ancora all'interno, per evitare ancora qualche pioggia che impediscono le tanto amate grigliate all'aperto.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto molto interessante e allettante del 17% sulla griglia Moulinex elettrica da interno che viene messa in vendita al costo totale e finale di 149,99€. Approfittane adesso e non perdere quest'occasione!