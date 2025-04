Seggiolino auto Inglesina al 30% di SCONTO: super prezzo per la sicurezza del tuo bambino

Scopri il seggiolino per auto Cartesio i-Size del noto marchio Inglesina, una scelta intelligente per garantire sicurezza e comfort ai tuoi bambini durante i viaggi. Ora è disponibile su Amazon con un super sconto del 30%: il prezzo scende così a soli 139,99 euro rispetto a quello di listino originale pari a 199 euro.

È certificato e protegge il tuo bambino fino ai 12 anni

Il modello Cartesio i-Size, prodotto dal celebre marchio Inglesina, è progettato per rispondere alle esigenze delle famiglie moderne, unendo tecnologia avanzata e materiali di alta qualità. Certificato secondo il rigoroso standard ECE R129/03, il seggiolino offre una protezione superiore grazie al sistema di installazione Isofix, che riduce al minimo il rischio di errori di montaggio. La sicurezza è ulteriormente rafforzata dal Side Protection System, con inserti in EPP, per assorbire l'energia in caso di impatti laterali.

Un aspetto che contraddistingue questo modello di Inglesina è la sua versatilità: accompagna infatti la crescita del bambino dai 100 ai 150 cm di altezza, eliminando la necessità di cambiare seggiolino con il passare degli anni. Il poggiatesta regolabile in 7 posizioni e lo schienale che si allarga progressivamente garantiscono un adattamento sempre perfetto alle dimensioni del piccolo passeggero.

Il comfort è un altro punto di forza di questo seggiolino. La seduta reclinabile in 4 posizioni consente di regolare l'inclinazione per il massimo relax durante i viaggi. I materiali imbottiti di alta qualità, combinati con una struttura anatomica, avvolgono il bambino in un abbraccio sicuro e confortevole. Gli inserti in rete 3D, inoltre, favoriscono una ventilazione ottimale, particolarmente utile nei mesi estivi.

Il design elegante nella colorazione Vulcan Black nera si integra perfettamente con qualsiasi interno di auto, mentre le dimensioni compatte (47 x 44 x 63 cm) e il peso contenuto di 9,64 kg rendono il seggiolino facilmente trasportabile da un veicolo all'altro. Realizzato con materiali durevoli come poliestere e polipropilene, il Cartesio supporta bambini fino a 50 kg, garantendo una lunga durata nel tempo.

Con questa offerta, il seggiolino Cartesio i-Size di Inglesina si conferma una scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e confortevole, capace di garantire la massima sicurezza senza compromessi. Non perdere l'opportunità di assicurarti un prodotto premium a un prezzo competitivo: acquistalo ora al prezzo scontato di 139,99 euro grazie all’offerta a tempo.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.