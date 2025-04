Sedia ergonomica di BASETBL: supporto lombare e schienale alto, oggi in offerta per poche ore

La sedia da ufficio di BASETBL è una poltrona ergonomica direzionale progettata per offrire comfort e sostegno durante lunghe sessioni di lavoro o studio. Dotata di schienale alto, supporto lombare, altezza regolabile, funzione reclinabile e ruote girevoli, è disponibile su Amazon a 94,74 euro, con IVA inclusa, spedizione gratuita e uno sconto del 5%, in offerta a tempo limitato. Non dimenticare di spuntare il coupon del 5% per avere diritto ad un ulteriore ribasso sul valore di listino.

Sedia da ufficio di BASETBL: poltrona direzionale reclinabile con supporto lombare e schienale alto

La struttura è rivestita in ecopelle resistente, facile da pulire e piacevole al tatto. L’imbottitura in schiuma ad alta densità garantisce sostegno duraturo, distribuendo in modo uniforme il peso del corpo per ridurre i punti di pressione.

Lo schienale alto e reclinabile supporta interamente la colonna vertebrale, dal tratto lombare fino al collo. È possibile inclinare lo schienale fino a 135°, ideale per brevi pause o per rilassarsi tra una sessione di lavoro e l’altra.

Il supporto lombare integrato aiuta a mantenere la postura corretta, evitando tensioni muscolari. L’altezza della seduta è regolabile tramite pistone a gas, per adattarsi a diverse stature e configurazioni di scrivania.

Le ruote girevoli a 360° e la base a cinque razze offrono mobilità fluida e stabilità, rendendo la sedia adatta anche per ambienti dinamici o postazioni multitasking. La portata massima è adeguata all’uso quotidiano da parte di utenti di varie corporature.

