Se vuoi iniziare la giornata con un buon succo fresco, questo estrattore a freddo ti cambia la vita

L’estrattore di succo YASHE è pensato per chi vuole aumentare il consumo di frutta e verdura nella dieta quotidiana. È progettato per estrarre succhi in modo lento e delicato, così da preservare nutrienti e sapore. Su Amazon è disponibile a 93,49 €, in sconto rispetto al precedente prezzo di 109,99 €.

Design compatto e tubo di alimentazione maggiorato

Uno degli aspetti che più colpiscono nell’utilizzo dell’estrattore YASHE è la presenza di un ampio tubo di alimentazione da 12,7 cm. Questa scelta permette di inserire senza difficoltà frutta e verdura intere, riducendo al minimo la necessità di tagliare gli ingredienti in piccoli pezzi. È una soluzione che si traduce in una preparazione più rapida, pensata per chi non vuole rinunciare alla qualità ma dispone di poco tempo. Il corpo macchina, dalle dimensioni contenute (17 x 15 x 41,5 cm) e con un peso di 4,26 kg, trova facilmente spazio anche nelle cucine meno ampie.

Al centro della proposta YASHE si trova un motore da 200W, progettato per garantire un’estrazione del succo fino al 99,8%. Questo dato, che emerge dall’attenzione posta nella realizzazione delle componenti interne, consente di preservare vitamine ed enzimi naturali e, al tempo stesso, ridurre al minimo gli sprechi. Il sistema di filtraggio a triplo foro si dimostra efficace nel separare la polpa dal succo, ottenendo così una bevanda limpida e priva di residui fastidiosi. La gestione delle funzioni avviene tramite un solo pulsante, soluzione che contribuisce a semplificare le operazioni quotidiane.

Nella progettazione dell’estrattore, YASHE ha posto attenzione anche alla facilità di pulizia: tutte le parti rimovibili sono realizzate in materiali privi di BPA e possono essere lavate in lavastoviglie. L’apparecchio integra inoltre funzioni come auto-reverse, controllo della polpa e spegnimento automatico, elementi che migliorano la sicurezza e la gestione dei residui durante l’uso.

Scegliere l’estrattore di succo YASHE significa affidarsi a un dispositivo che, senza eccessi tecnologici, offre funzionalità mirate e una qualità di estrazione superiore rispetto a molte alternative della stessa fascia di prezzo. La presenza di dettagli come il tubo di alimentazione maggiorato, la facilità di pulizia e la gestione semplificata delle funzioni rende questo modello adatto sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo degli estrattori, sia a chi desidera aggiornare la propria dotazione con un prodotto affidabile. Compralo a soli 93,49€, IVA inclusa.

