Se sei un gamer, devi avere questo monitor di Samsung: è in offerta per poche ore

Il Samsung Odyssey G3 è un monitor da gaming da ben 27 pollici; è un prodotto eccellente per chi videogioca da computer. Permette di avere sempre immagini fluide e reattive, ed è disponibile su Amazon al prezzo di 149,90 euro, con uno sconto del 40% sul prezzo di listino. Dispone di caratteristiche tecniche avanzate e ha anche un design ergonomico; è la scelta perfetta per i gamer, ma anche per i professionisti che vogliono un pannello ad alte performance con cui lavorare.

Il monitor di Samsung è perfetto per i videogiocatori, ma non solo

La frequenza di aggiornamento a 180 Hz e il tempo di risposta di 1 ms assicurano sempre immagini estremamente fluide e prive di sfocature, parametri fondamentali se ami i giochi d'azione e i titoli competitivi. Ogni movimento infatti, sembrerà registrato con precisione, e magari ti darà anche un vantaggio nelle sessioni di gioco più intense.

Il display da 1920x1080 (Full HD) utilizza un pannello VA, che offre neri profondi, contrasti elevati e colori vibranti. Infatti va bene non solo per il gaming, ma anche per guardare film o lavorare su progetti creativi.

Con la tecnologia AMD FreeSync, sincronizza la frequenza di aggiornamento con la GPU, eliminando lo screen tearing e riducendo il lag. Questo assicura un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, anche durante le scene più frenetiche.

Il Samsung Odyssey G3 è dotato del supporto HAS (Height Adjustable Stand), che consente di regolare l’altezza, inclinazione, rotazione del monitor per adattarsi perfettamente alla tua postazione.

La modalità Pivot permette di utilizzare il display in verticale, utile per la produttività o per leggere documenti. Le tecnologie Flicker Free e Eye Saver Mode riducono l’affaticamento degli occhi, anche durante le lunghe sessioni di gioco o lavoro.

Presenta tantissime porte sulla back cover: troviamo infatti l’HDMI, la Display Port e anche l’ingresso audio, così potrai collegare facilmente PC, console, casse e altri dispositivi, il tutto senza compromettere la qualità del segnale.

Con un prezzo ridotto a 149,90 euro, grazie allo sconto del 40%, il Samsung Odyssey G3 è un articolo che non può mancare sulla tua scrivania; viene venduto e spedito da Amazon Prime e potrai riceverlo a casa tua anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.