Se l'asse da stiro ingombra troppo, prova quella pieghevole: super offerta al 39% di sconto

Per chi è alla ricerca di soluzioni intelligenti per la gestione degli spazi domestici, l’asse da stiro pieghevole Joseph Joseph Pocket è una proposta da non perdere. In offerta su Amazon a soli 50,49 euro, con uno sconto del 39%, questo accessorio compatto è in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente, grazie al design salvaspazio.

Design salvaspazio, per non sacrificare nemmeno un cm

L’aspetto che colpisce immediatamente di questa mini asse da stiro è la ridotta dimensione da chiusa, pari a soli 45,5 x 34 x 15,5 cm. Puoi riporla con estrema facilità in un armadio, dietro una porta o all’interno di un ripostiglio, senza dover sacrificare spazio prezioso. Quando aperta, l’asse offre una superficie di 90 x 33 cm. Un dettaglio non trascurabile è la presenza di un gancio di sospensione incluso nella confezione.

Un altro elemento in più rispetto a molte altre soluzioni compatte è la presenza di uno scomparto dedicato per il ferro da stiro, che consente di organizzare in modo più efficiente gli accessori per la stiratura. La fodera in puro cotone con imbottitura sottostante garantisce risultati di stiratura uniformi e può essere facilmente rimossa per la sostituzione e il lavaggio.

Il kit di montaggio incluso comprende staffa, viti e tasselli, elementi che permettono di fissare l’asse nella posizione più funzionale. Da segnalare che il ferro da stiro non è compreso nella confezione. Il design, caratterizzato da tonalità neutre come il grigio e il giallo, si adatta con discrezione a diversi stili d’arredo.

Hai poco spazio e la classica asse da stiro occupa troppo? Approfitta di questa promo Amazon per portarti a casa l’asse pieghevole da tavolo a un prezzo eccezionale: acquistala subito con il 39% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.