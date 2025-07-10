Se hai animali in casa, questo lavatappeti è fondamentale: è in super offerta con il Prime Day

Hai un animale domestico in casa e non sai come pulire a fondo? Il lavatappeti SpotClean Pet Pro di Bissell è quello che cercavi: questo piccolo elettrodomestico è infatti in grado di intervenire in modo mirato su superfici e tessuti, eliminando senza difficoltà le tracce lasciate dagli animali su divani, tappeti e interni auto. Oggi, in occasione del Prime Day Amazon, puoi acquistarlo con uno sconto del 19%, al prezzo di 169,99 euro.

Soluzione compatta per una pulizia approfondita

Questo lavatappeti è stato progettato per rispondere alle esigenze di chi desidera un dispositivo versatile e facile da trasportare, senza rinunciare a una pulizia profonda. Il motore da 750 watt, abbinato a una rumorosità contenuta (parliamo di soli 82 dB), consente di affrontare le macchie più ostinate senza arrecare eccessivo disturbo.

Un aspetto che caratterizza questo modello è il sistema a doppio serbatoio, che separa in modo netto l’acqua pulita da quella sporca. Igiene massima, dunque, ma anche sessioni di pulizia senza interruzioni grazie alla capacità da ben 2,8 litri del serbatoio.

Il lavatappeti dispone di un tubo flessibile da 1,5 metri, che ti permette di raggiungere facilmente anche le aree più difficili da trattare – come gli angoli di un divano o dell’auto. È, a tutti gli effetti, uno strumento specifico per pulire le macchie di animali, dotato di sistema per spruzzare, strofinare e aspirare in un unico passaggio, neutralizzando così in modo efficace anche gli odori.

Le dimensioni contenute e il peso di poco superiore ai 6 kg rendono il dispositivo adatto a essere spostato da una stanza all’altra o trasportato in auto senza particolari difficoltà.

Per chi è alla ricerca di un sistema affidabile e pratico per la pulizia della casa in presenza di animali domestici, questo lavatappeti del marchio Bissell è un vero alleato, potente, versatile e facile da utilizzare. Approfitta dell’offerta Prime Day di Amazon e portatelo a casa con uno sconto del 19% rispetto al prezzo di listino.

