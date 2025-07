Se ami Stitch, non puoi perdere questo set LEGO: affrettati, oggi scade l'offerta Prime Day!

La magia dell’universo Disney incontra la creatività dei mattoncini colorati con il set LEGO Casa sulla Spiaggia di Lilo e Stitch, una proposta che cattura lo spirito delle Hawaii e il fascino dei personaggi animati, pensata per chi desidera arricchire la propria collezione o fare un bel regalo. Ultima occasione Prime Day per averlo in offerta: acquistalo a 64,93 euro, con il 10% di sconto.

Un pezzo da collezione, ma anche una bella idea regalo

Composto da 834 elementi, questo set si sviluppa su più livelli e riproduce fedelmente l’abitazione hawaiana dei protagonisti delle avventure di Lilo & Stitch. Sono presenti sei stanze distinte, un osservatorio panoramico posizionato sul tetto e persino una piccola astronave. L’attenzione ai dettagli si riflette nella scelta degli accessori: tavole da surf, una mini-chitarra e un giradischi in miniatura, pensati per ricreare le atmosfere tipiche del film e del cartone animato.

All’interno della confezione sono presenti cinque minifigure: Lilo, Stitch, Nani, David e Cobra Bubbles. Inoltre, per semplificare il montaggio, LEGO mette a disposizione istruzioni digitali tramite l’app Builder che ti permette di visualizzare i componenti in 3D, ruotarli e monitorare i progressi passo dopo passo.

Il set è realizzato in plastica multicolore di ottima qualità, come da standard LEGO. Una volta completato, il modello misura circa 38 x 26 x 7 centimetri e pesa 1,15 kg. L’età consigliata parte dai 9 anni, ma non è solo un kit per bambini: l’offerta può essere interessante anche per gli adulti appassionati del mondo Disney e i collezionisti.

Senza dubbi, questo set LEGO di Lilo & Stitch offre un’incredibile cura per i dettagli, grazie anche ai tanti accessori e dettagli disponibili. È l’ultima occasione per risparmiare con il Prime Day: acquistalo a soli 64,93 euro, con uno sconto del 10%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.