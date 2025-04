Scopri la potenza del Dyson V8 Absolute, ora in promozione per poche ore su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo aspirapolvere, il Dyson V8 Absolute è il prodotto che farà al caso tuo. Grazie allo sconto del 40%, lo pagherai soltanto 299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Dyson V8 Absolute, il miglior aspirapolvere che ci sia, prendilo adesso

Il Dyson V8 Absolute è un aspirapolvere senza filo che unisce potenza, autonomia e praticità. Grazie al motore digitale V8 che raggiunge i 110.000 giri al minuto, offre una potente aspirazione fino a 115 AW, ideale per rimuovere polvere, sporco e peli di animali da ogni superficie.

Con un'autonomia fino a 40 minuti e un sistema di filtrazione HEPA che cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron, garantisce una pulizia profonda e un'aria più pulita in casa. Il design leggero e senza fili lo rende facile da manovrare, mentre la possibilità di trasformarlo in un aspirapolvere portatile lo rende perfetto anche per la pulizia dell'auto e delle aree difficili da raggiungere.

Caratteristica Dettaglio Motore Digitale V8 (fino a 110.000 giri/min) Potenza di aspirazione Fino a 115 AW Autonomia Fino a 40 minuti Tempo di ricarica 5 ore Capacità del contenitore 0,54 litri Filtrazione HEPA, cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron Peso 2,63 kg Accessori inclusi Spazzola motorizzata, spazzola per pavimenti duri, bocchetta a lancia, mini spazzola motorizzata, stazione di ricarica

Il Dyson V8 Absolute è la scelta ideale per chi cerca un aspirapolvere potente, versatile e facile da usare. La sua tecnologia avanzata e il design ergonomico lo rendono perfetto per la pulizia quotidiana di tutta la casa, dai pavimenti ai soffitti. Non perdere l'opportunità di migliorare la tua routine di pulizia con un dispositivo all'avanguardia.

Costa poco grazie all’offerta di Amazon, infatti lo pagherai solo 299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Cosa aspetti? Non lasciartelo sfuggire e acquistalo adesso. C’è la consegna celere e gratuita con il servizio di Prime.